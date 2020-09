¿Cómo recupero la Afore de mi familiar fallecido?

Escuchar Nota

"Se necesita que tenga tres años de cotizaciones en el IMSS, para que su esposa y sus hijos vayan al IMSS, hagan un trámite en la ventanilla de tu clínica familiar, acrediten el parentesco con el fallecido, con el acta de matrimonio, con el acta de nacimiento y ya el IMSS les va a entregar una (resolución de pensión)" explica Solórzano.



Estos no se le entregan a cualquiera, sinoSi no designó a ninguno,A falta de estos,, depende del régimen con el que la persona estaba cotizando.Si era con laAdicionalmente, los hijos, y la esposa, pueden solicitar una pensión.Si era con la, explica Estanislao Solórzano, abogado experto en temas de Derecho Civil y catedrático de la Universidad Panamericana.A los beneficiarios que no tienen derecho a una pensión,Si eres uno de los beneficiarios que marca la ley,para obtener una resolución de pensión.Si eres unpara llenar el formato de Disposición de Recursos que te proporcionarán ahí.En caso de no saber en cuál estaba,Una vez procesada la solicitud se te entregarán los recursos.