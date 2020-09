¿Cómo registrar a mi bebé en el Registro Civil?

Escuchar Nota

El certificado de nacimiento, el mismo expedido por la partera registrada, el hospital o por la secretaria de salud.

Se debe hacer acto con la presencia del bebé.

El acta de nacimiento de los padres en copia.

Las identificaciones oficiales de los padres.

El o los comprobantes de domicilio.

Se necesitan dos testigos mayores de 18 años de edad, con sus respectivas copias de Identificaciones oficiales.

Registros extemporáneos de nacimientos: Para aquellos padres que no presentaron a sus bebés entre los 90 días exigidos.

