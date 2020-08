¿Cómo registrar un Récord Guinness en México?

Escuchar Nota

Pasar a la historia por hacer algo sorprendente es un anhelo de mucha gente.Tras su publicación, que resultó un éxito en ventas, miles buscaron romper las marcas ahí registradas o implementaron nuevos retos muy difíciles de superar.Pero,A continuación te lo contamos.· Primero hay que hacer una cuenta en el sitio web de la organización.· Tras el primer paso, llegará un correo electrónico con un enlace de activación. Hay que hacer click en el enlace para ser redireccionado a una nueva página con un panel de control.· Aparecerá un botón verde que indica Solicitar un récord. Hay que presionarlo.· Luego se desplegará un menú donde se puede buscar el récord al que se desea aplicar.· Al encontrar el récord, presionar el botón Solicite un título de récord. Si no se encuentra el título del récord, se puede aplicar para un nuevo título presionando el botón Solicitar un nuevo título de récord.· Completar el formato de solicitud.Una vez que se haya realizado la solicitud estándar,Si está realizando la solicitud de un récord existente o de un nuevo título de récord considerado aceptable, serán puestas a disposición del solicitante tanto las Reglas del Récord a través de su cuenta en línea, como el documento Guía de su evidencia.Este documento describe la evidencia que debe presentar para que Guinness World Records pueda evaluar el resultado del intento de título de récord. El documento también incluye modelos de impresión de los documentos que son requeridos.· Consumo de alcohol: Guinness World Records (GWR) no considera las solicitudes de récords que involucran el consumo rápido o masivo de alcohol.· Razas de animales: GWR no monitorea categorías separadas para diferentes razas, solo récords absolutos como el perro más grande o el gato más viejo vivo. Tampoco ningún récord que pueda ser dañino para los animales, incluidos los relativos al peso, por ejemplo: el gato más pesado del mundo.· Obras de arte: debido a la naturaleza subjetiva de esta temática y la dificultad de cuantificar el arte, GWR no considera ningún récord de dibujo / pintura basado en su calidad o rapidez en su creación.· Parpadeo: no parpadear o el mayor número de parpadeos en 1 minuto.· Récords con impacto medioambiental: como la mayor liberación de globos de fiesta o de linternas chinas, no son monitorizados por GWR.· Aprendizaje rápido: no es posible medir de manera adecuada el aprendizaje de una materia, por lo tanto la organización no monitorea los récords en función del tiempo que conlleva aprender una materia.· Músico más rápido: GWR evita juzgar la calidad de las interpretaciones cuando son realizadas a una velocidad extrema, incluso cuando se ralentiza su visionado.· La mayoría de xxx comidos en un minuto o El tiempo más rápido en comer xxx: Guinness World Records monitorea un número limitado de récords icónicos de alimentación.· Persona más mayor con una enfermedad, síndrome o discapacidad: la organización no monitorea los récords en función de estas situaciones.· Frutas, verduras o plantas pequeñas (sí se manejan los de aquellas más grandes)· Récords con máquinas de levantamiento de pesas: debido a las diferencias en las configuraciones de los pesos de las máquinas, estas propuestas no son monitoreadas.· Jóvenes en actividades extremas: Guinness World Records generalmente no reconoce récords de resistencia intentados por menores de 16 años.Información de Milenio