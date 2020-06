¿Cómo sabe un medicamento el lugar donde me duele?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando las personas nos enfermamos es totalmente normal ir con el médico y que nos recete algún tipo de medicamento que nos ayudarán a recuperarnos y que se nos quite el dolor.



En caso de que tengas un doctor ‘buena onda’ y que te dé a escoger entre pastillas o inyecciones quizá te surja la duda de cómo es que un medicamento sabe dónde te duele.



¿Cómo sabe dónde me duele?



En la actualidad la medicina cuenta con una infinidad de medicinas que nos ayudan a calmar el dolor y a curarnos de distintas enfermedades y estos productos cuentan con distintos ‘activos’ y compuestos que es de lo que están hechos.



Muchos medicamentos están diseñados con compuestos para aliviar ciertas partes del cuerpo ante algún dolor o inflamación.



La realidad es que el medicamento no sabe dónde te duele y cuando lo tomamos llega al estómago, es aquí donde se disuelve y el componente o activo comienza a circular por nuestro sistema circulatorio llegando a todas partes.



Con el paso de las horas, y la toma constante, el medicamento encontrará al área afectada y al igual que como lo hizo con todo el cuerpo, actuará para aliviar el dolor o enfermedad.



Sin meternos mucho en temas médicos, te podríamos decir que los medicamentos analgésicos están divididos en diferentes tipos que actúan sobre distintas partes del cuerpo.



Al final el medicamento será desechado por el cuerpo.



Recuerda que tu salud es muy importante y siempre debes consular a un médico antes de tomar alguna pastilla o medicamento.