¿Cómo saber cuánto tiempo te ha ignorado en WhatsApp?

Escuchar Nota

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas actualmente, dado que permite compartir contenido multimedia con amigos, familiares y compañeros de trabajo.



Sin embargo, en ocasiones no puedes contestar un mensaje o simplemente no quieres. Sin embargo, todo cambia cuando eres tú el que es ignorado. Si te interesa saber si una persona te ignora debes saber que WhatsApp cuenta con una herramienta que te permite saber cuanto tiempo alguien ha ignorado tus mensajes.



Para utilizarla, debes abrir la ventana del chat y buscar el mensaje que te interesa en la conversación con el contacto en cuestión. Posteriormente mantén seleccionado dicho mensaje hasta que aparezcan una serie de opciones en la parte superior en el caso de Android, y selecciona los tres puntos / Info.



En el caso de iPhone, solo es necesario poner el dedo arriba de la conversación y aparecerá un menú, elige Info.



En ambos casos contarás con tres opciones:



Entregado: cuando el mensaje fue entregado al destinatario pero este aún no lo ha visto.



Reproducido: cuando el destinatario reprodujo el mensaje de voz que le enviaste.



Leído o Visto: cuando tu contacto abrió el chat que contiene el mensaje o contenido multimedia, esta opción te muestra la hora en que tu contacto leyó el mensaje y el tiempo que ha pasado desde entonces.



Lo interesante de esta herramienta, es que también está disponible para los chats de grupo, donde podrás saber quién del grupo ha leído ya tu mensaje y quién no.