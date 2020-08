Cómo saber quién te espía en WhatsApp y cómo evitarlo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Sospechas que alguien más está usando tu WhatsApp? ¿Tienes miedo de que te espíen o pirateen tu cuenta de WhatsApp? ¿Realmente es posible? Así es.



Una búsqueda rápida en Google de "software espía" produce más de 650 millones de resultados, dado que existe un gran interés en los dispositivos y software de ciberespionaje. Independientemente de la motivación o justificación para hacerlo, recuerda que el espionaje es ilegal. Es una gran invasión de la privacidad en la mayoría de los países del mundo.



Si hablamos de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada, allí se almacenan las conversaciones, fotos y vida social de semanas, meses y años. Para muchos, el smartphone es el mayor almacén de información personal, datos muy sensibles que no deseamos que caigan en otras manos que las nuestras pero, ¿cómo podemos evitar que nos espíen y cómo saber si ya lo hacen?



Precisamente por ser este gran almacén de datos, los teléfonos móviles son el objetivo principal de las aplicaciones de espionaje y robo de datos. Una vez instalada en el móvil, la app de espionaje utiliza nuestra conexión de datos para enviar registros remotos a la persona que nos espía en secreto. Estos registros pueden incluir: llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, fotos y vídeos, datos de Facebook, Twitter y otras aplicaciones de redes sociales o datos de seguimiento de ubicación.



¿Cómo saber si alguien te está espiando en WhatsApp?



• Si tu WhatsApp está siendo espiado o usado por alguien puedes saberlo a tenor de varios indicadores:



• La batería se agota rápidamente. Si ves que sin ninguna tarea de descarga en curso, la batería del móvil se termina velozmente, entonces demuestra que algunas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano. Esta puede ser un software espía. Es una señal clara.



• El teléfono genera ruido o timbre sin motivo. Si tu teléfono vibra incluso sin entrar ninguna notificación al dispositivo es otra señal de que tu WhatsApp puede estar siendo espiado.



• Si WhatsApp se bloquea con frecuencia. ¿WhatsApp funciona más lento que nunca? Otra prueba.



• El teléfono se calienta innecesariamente. Si ves que tu dispositivo se calienta anormalmente rápido y también se calienta incluso cuando la pantalla está apagada, puede ser que haya una app de terceros ejecutándose en segundo plano.



Cómo evitar las aplicaciones de software espía de Android e iOS



• Mantén siempre el teléfono contigo, nunca lo pierdas de vista.



• Utiliza una contraseña segura para bloquear el dispositivo. No utilices opciones de bloqueo sencillas, como un PIN básico o una combinación de patrones. Añade un candado biométrico cuando sea posible.



• Ten en cuenta lo que hay a tu alrededor mientras desbloqueas y usas tu dispositivo.



• Controla el funcionamiento de tu smartphone para detectar comportamientos extraños, como que se encienda aleatoriamente, que haya actividad inesperada, un mayor uso de la red, conexiones de red inesperadas, etc.



• Controla tu ancho de banda usando una aplicación de monitoreo de datos. Comprueba la herramienta en busca de aplicaciones extrañas que utilicen datos. Podría ser una aplicación de software espía.





Con información de Muy Interesante.