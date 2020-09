Cómo saber si está fallando la bomba de gasolina de tu auto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La bomba de gasolina suministra combustible al sistema de inyección o al carburador, según el coche que tengas. A través de estos mecanismos, el líquido llega hasta la cámara de combustión y permite que el motor funcione adecuadamente.



Esta pieza es fundamental para nuestro auto, no obstante, el uso constante y los malos hábitos de conducción pueden causarle serios deterioros, incluso hasta el punto de que el carro ya no prenda.



Aquí te decimos cuáles son las señales de que tu bomba de gasolina está fallando y necesita un reemplazo.



Problemas de encendido



Cuando una bomba de gasolina tiene fallas, tendrás bastantes dificultades al momento de encender tu auto. Debido a la deficiencia de combustible bombeado hacia el motor, la ignición podría tomarte varios intentos.



Antes de echarle la culpa a la bomba de gasolina, es necesario que descartes otro tipo de problemas como el desgaste de las bujías, asegura la Red Operativa de Desguaces Españoles. Una vez que corrobores el buen estado del resto de los componentes, debes centrarte en la bomba.



Si la bomba de gasolina está completamente averiada, el carro no arrancará de ninguna manera porque los inyectores no tienen la presión requerida para transportar el combustible hasta el motor.



Aceleración inconsistente



El blog especializado The Drive explica que los autos con una bomba de gasolina dañada experimentan acelerones involuntarios debido al exceso de combustible administrado al motor. Esto ocurre incluso si vas a una velocidad estable, lo cual implica un peligro tanto para tu seguridad como para los demás automovilistas.



De igual forma, si el carro anda con dificultad o se para repentinamente en medio de la vía, es probable que la bomba no sea capaz de proporcionar la cantidad correcta de gasolina al motor. Si detectas cualquiera de estos cambios en la velocidad, lo mejor es acudir a tu mecánico de confianza cuanto antes.



El coche se tironea



La Red Operativa de Desguaces Españoles señala que los tirones de un coche durante la aceleración son un indicio de problemas con la bomba de gasolina. Esto significa que el prefiltro de combustible está obstruido y la bomba no puede extraer gasolina con una presión constante.



Falta de fuerza



Según el taller automotriz Your Mechanic, una bomba de gasolina defectuosa hará que pierdas potencia cuando el carro esté bajo tensión, por ejemplo, en un camino cuesta arriba, con una carga pesada o en la aceleración. Debido a la baja presión, el motor recibe gasolina insuficiente para realizar estas tareas difíciles.



Disminuye el rendimiento de la gasolina



Cuando notes un cambio repentino en tu consumo habitual de gasolina, considera posibles daños en la bomba de gasolina. Si tiene algún fallo, la bomba envía la cantidad incorrecta de combustible al sistema de alimentación, indica The Drive. Este gasto extra podría ser muy perjudicial para tu bolsillo a largo plazo.



Si quieres evitar estas dificultades, la Red Operativa de Desguaces Españoles sugiere que no circules con la reserva del tanque. El combustible funciona como un líquido refrigerante para las bombas eléctricas, así que su escasez puede provocar un sobrecalentamiento de este dispositivo. Por esta razón, es importante que tu depósito nunca se vacíe por completo.



Otra causa común de averías son las impurezas en el combustible. Cambia los filtros para que no haya obstrucciones en el sistema de alimentación.



Verifica el estado de la bomba de gasolina y del resto de tu auto con servicios de mantenimiento recurrentes. De este modo, te ahorrarás a futuro tanto problemas como tiempo y dinero.