¿Cómo saber si la empresa para la que trabajas es ilegal?

Ciudad de México.- La contratación por outsourcing o subcontratación ha causado controversia desde que se implementó en México hace algunos años. Estas empresas funcionan bajo un esquema de triangulación para contratar personal en el que ofrecen el servicio de adquirir recursos y responsabilidades de los empleados.



Te damos cinco diferencias que debes tomar en cuenta para detectar un contrato por outsourcing ilegal:



Los trabajadores siempre deben tener prestaciones de ley y no se paga por otro esquema que no sea un salario.

El empleado siempre es dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El recibo de nómina que se le envía al trabajador siempre debe ser timbrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La empresa contratante recibe de la empresa de subcontratación una factura deducible.

El proveedor debe declarar la actividad de subcontratación de personal en su acta constitutiva y ante el SAT.



Cuando una empresa de outsourcing es ilegal, busca salir de los términos legales disminuyendo la carga de impuestos por medio de sus trabajadores pagando menos IMSS.



Si la empresa para la que trabajas te emplea por medio de un tercero y se cumplen los puntos anteriores, no tienes de que preocuparte, esta dentro de la ley.



Con información de Oink Oink.