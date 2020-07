Cómo saber si los niños tienen Covid cuando no pueden explicar sus síntomas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A menudo es difícil, como padre, saber qué tan enfermo o lastimado está realmente tu hijo. Como cuando crees que tienen un virus estomacal leve y resulta ser apendicitis. O se despierta con una tos que te pone los pelos de punta y corres a la sala de emergencias, solo para que te digan que tu niño tiene algo leve que podrías haber tratado en casa.



Todo esto se vuelve aún más complicado durante una pandemia global, particularmente cuando el virus en cuestión es uno que los médicos e investigadores aún no entienden tan bien y cuando el rango de posibles resultados es tan extremo, indicó Huffpost.



Este coronavirus tiene tantos síntomas posibles, lo que hace que los padres se pregunten: ¿mi hijo tiene un resfriado? ¿Alergia? ¿Podría ser Covid-19? Es difícil saberlo, especialmente si tienes un hijo que no puede comunicar su dolor con la suficiente precisión como para ayudarlo con un diagnóstico tentativo.



Entonces, si está estresado sobre si tu hijo pequeño tiene el coronavirus o no, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta.



Los niños pueden tener síntomas ligeramente diferentes que los adultos.



En general, los signos de Covid-19 en adultos y niños son bastante similares: fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, falta de aliento y una nueva pérdida de sabor u olfato, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Pero también hay alguna evidencia de que los niños tienen menos probabilidades de tener fiebre, tos o dificultad para respirar, según la AAP.



Además, es más probable que los niños experimenten problemas estomacales, aunque el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora dice que los problemas gastrointestinales son un signo común de la enfermedad en personas de todas las edades.



Mientras el virus aún esté esparcido, supón que es Covid-19.



Los niños, especialmente los niños pequeños, se enferman mucho. Los bebés y niños pequeños sanos pueden contraer hasta 10 resfriados al año, lo que significa que con frecuencia están sollozando y tosiendo. Y sí, muchos síntomas de resfriado se superponen exactamente con los síntomas de COVID-19.



"El desafío realmente es que las enfermedades virales son muy comunes en los niños y a menudo se presentan con fiebre, tos, congestión y/o síntomas gastrointestinales", dijo Aldrich.



Por ahora, dijo Aldrich, es una buena idea equivocarse por precaución.



Recuérdele a tu hijo que estar enfermo no es su culpa. Y toma notas.



Darzynkiewicz dijo que a veces los niños pequeños tienen la idea de que enfermarse es su culpa, lo que puede hacer que sean reacios a hablar de eso porque no quieren meterse en problemas.



Además, tomar buenas notas sobre lo que cree que está notando en su hijo puede ayudar a los profesionales de la salud a hacer un diagnóstico rápido.



Recuerda: cuando se trata de niños y Covid-19, la noticia es bastante buena.



Aunque los niños ciertamente pueden verse afectados por el coronavirus, relativamente pocos niños han sido hospitalizados o murieron a causa del virus. También hay evidencia emergente de que los niños pequeños tienen menos probabilidades de propagar la enfermedad por razones que no se entienden completamente.



Lo que no quiere decir que los padres no deberían seguir tomando el virus muy, muy en serio y ser cautelosos con los síntomas que noten.



"No te olvides de seguir hablando con tu hijo", dijo Darzynkiewicz. “Pregúntele cómo se siente y aborda sus preocupaciones. Los niños son resistentes".