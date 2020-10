¿Cómo saber si mi hijo tiene fobia a la comida?

Escuchar Nota

1. Como evitación o asco por las características del alimento, por ejemplo su sabor, color, olor, textura, temperatura, etc.



2. Como miedo a atragantarse o vomitar que no está relacionado a alteraciones funcionales, por ejemplo el reflujo.



3. Por una falta de interés por comer o alimentarse.

. A veces aparece junto con trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Conoce las tres formas en las que se manifiesta este trastorno.. Consiste en una dieta restrictiva que nada tiene que ver con el miedo a aumentar de peso. Tampoco hay distorsión de la imagen corporal. La evitación pasa por un disgusto o miedo a la comida, o a sufrir atragantamientos o vómitos., que es una etapa normal en el crecimiento de los niños y consiste en el rechazo a probar nuevos alimentos. Tampoco con mañas o caprichos. Según Juana Poulisis, médica psiquiátrica, “es muy importante entender que alguien con teria no es un caprichoso ni un selectivo. Es un trastorno psiquiátrico, atrás hay rasgos biológicos y está relacionado con el funcionamiento del cerebro: algo generó los hábitos y las selecciones de la comida”.También es importante aclarar que este trastornoni en prácticas culturales ni religiosas.La edad de comienzo de la enfermedad ser alrededor de los 9 años y es frecuente tanto en niñas como en varones. Puede ocurrir también en conjunto con otras patologías, como trastornos de ansiedad, ataques de pánico y trastorno obsesivo compulsivo, pero no es frecuente la asociación con depresión, como sí ocurre en otros trastornos alimentarios.. Dependiendo del grado de restricción y pérdida de peso, los pacientes pueden ser forzados a recibir alimentación artificial con sondas o al uso de suplementos, que muchas veces terminan agravando el cuadro psiquiátrico.. La enfermedad altera también las relaciones interpersonales y familiares, genera asilamiento, discusiones familiares durante la comida, bajo rendimiento escolar, etc.En primer lugar,que pueda, con el tiempo, arribar al diagnóstico y armar un equipo interdisciplinario. Como en toda enfermedad, conocer el nombre y de qué se trata es clave para saber cómo manejarse., y esto exige que los padres sean pacientes y capaces de entender y respetar el ritmo de la enfermedad, sin forzar ni obligar a los chicos a comer. Los especialistas aconsejan además, mantener un clima relajado y ameno durante la comida familiar, evitando discusiones y momentos tensos para no aumentar el rechazo a la comida.Con información de Bioguía