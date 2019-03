¿Cómo saber si mi mascota padece un golpe de calor y cómo prevenirlo?

Las altas temperaturas afectan más a nuestros animales de compañía; especialmente a perros y gatos. Un golpe de calor puede ser mortal para ellos; identifica sus síntomas y protégelos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NedGhzDiVg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) 20 de marzo de 2019

Seguramente estas semanas has sentido más calor de lo normal. Si es así, no eres el único, recientemente autoridades alertaron sobre una nueva ola de calor en la Ciudad de México.Sin embargo, los humanos no somos los únicos afectados, pues las mascotas también padecen; por ello, aquí te decimos cuáles son los síntomas a los que debes prestar atención:Jadeo muy fuerte y rápido.Vómito.Respiración rápida.Incapacidad de caminar en línea rectaLos anteriores son algunos indicios que podrían ayudarte para determinar si una mascota sufre de golpe de calor, según alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.En su cuenta de Twitter, la dependencia capitalina detalló que debido a las altas temperaturas, también los animales de compañía, en especial perros y gatos, pueden llegar a sufrir un golpe de calor que incluso puede llevarlos a la muerte.El organismo sostuvo que en caso de que los animales presenten jadeos fuertes y rápidos, respiración rápida, almohadillas de las patas muy húmedas, salivación excesiva, incapacidad de caminar en línea recta o no prestar atención, son factores de riesgo, por lo que es preciso llevarlos de inmediato al veterinario.Para evitar ponerlos en riesgo, la Secretaría recomendó:Ponerlos en la sombra.Ofrecerles agua.Colocarles paños húmedos sobre la nariz.Meter sus patas en un recipiente con agua.Así que ya lo sabes, además de cuidarte a ti de las altas temperaturas, también toma precauciones con tu mascotas.