Cómo saber si tienes poderes psíquicos sobrenaturales

¿Todas las personas tienen poderes psíquicos? Hay quienes piensan que, mientras que otros consideran que estos talentos están presentes en todos los seres humanos, peroPosiblemente sea un poco de ambos, sin embargo, la mayoría de las veces no tenemos la sensibilidad para distinguir si se trata de un poder psíquico o de nuestra imaginación.Si deseas identificar que tienes amplias posibilidades de desarrollar habilidades paranormales, revisa estas señales reseñadas por la experta tarotista Alicia Glaván.Sentir que algo va a pasar, pero no sabes qué es una habilidad sobrenatural muy ligada a quienes predicen el futuro. Regularmente se trata de una emoción que se siente en el estómago o en la piel y a menudo es confundida con la ansiedad o el miedo.Las personas psíquicas son muy sensibles a los sueños y son capaces de ver en ellos sucesos que podrían pasar en el futuro.Hay quienes pueden percibir rápidamente si alguien está enfermo a través de su olor o por ciertos rasgos que identifican y que las demás personas no podemos percibir.Los psíquicos son muy sensibles a las energías y sienten magnetismo por las personas que serán importantes en su vida, para bien o para mal. Si eres de los que te enamoras a primera vista y haces amigos en la calle, podrías tener poderes sobrenaturales.Quienes poseen habilidades paranormales generan una relación especial con los animales ya que se cree que ellos también pueden ver cosas del más allá.A veces pasa que platicas con alguien, aunque sea unos minutos, y te sientes cansado. Esto es porque absorbió tu energía y hay veces que pasa lo contrario, puedes conocer gente que te llena de vitalidad.¿Te ha pasado que piensan en alguien y esa persona te llama o busca momentos después? Este fenómeno se presenta a menudo en quienes tienen habilidades psíquicas, además son capaces de mandar y recibir mensajes con la mente.