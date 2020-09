Cómo saber si un huevo se echó a perder

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Seguramente te ha pasado que tienes cosas en la alacena que no te acordabas que habías comprado en el súper. Y quizá te preguntes si todavía estará bueno.



Uno de esos productos son los huevos. Pero, ¿sabes como darte cuenta de que aún están en buen estado para comerlos?



Es por esto que te compartimos un método muy sencillo para saber si un huevo está podrido aún sin abrirlo. ¡Toma nota!



Necesitarás:



* Recipiente



*Agua fría



* Huevos



¿Cómo se hace?



1. Llena el recipiente con agua fría.



2. Echa el huevo al agua y si este se HUNDE está en perfecto estado.



3. Si el huevo se mantiene en pie aún está en buen estado, pero es URGENTE que lo consumas, ya que estará a pocos días de que se eche a perder.



4. En caso de que el huevo flote, ¡malas noticias! Ese huevo NO puede comerse, ya que está echado a perder.



CONSEJOS:



Si no sabes si el huevo está en buen estado, lo mejor será fijarse en su aspecto por fuera, oler y descubrir si despide algún aroma desagradable y aplicar el truquito pasado.



Sigue estos consejos y podrás descubrir si aún puedes comer esos huevos olvidados.



Cuéntanos qué método aplicas para descubrir si los huevos están en buen estado.





Con información de Excélsior