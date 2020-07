¿Cómo saber si una app me espía a través del micrófono del celular?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todos sentimos que nuestro celular nos espía. Quizá en alguna ocasiones sea así debido a algunas aplicaciones que descargamos.



Es común que las apps nos pidan acceso a ciertas funciones de nuestro smartphone, pero no siempre significa lo más seguro para nosotros.



Dados los escándalos de espionaje en los que muchas compañías de ciberseguridad se han visto envueltas, recomendamos mesura y cuidado en este apartado en particular.



Cámara, fotografías, incluso el micrófono. ¿Cómo saber a qué partes de tu dispositivo tienen acceso las apps que descargaste?



Preocúpate en especial si es una app que no tiene sentido acceda a fotografías o micrófono, por ejemplo, un juego gratuito.



Seguro habrá algunas que podrían comenzar a preocuparte, así que te recomendamos lo revises.



A continuación, busca en tu menú Ajustes, seguido de Permisos, o bien, Ajustes, seguido de Aplicaciones. Ahí podrás revisar qué aplicaciones y programas tienen acceso a tu micrófono.



Te recomendamos que en las apps que te parezca pertinente elimines los permisos pertinentes.