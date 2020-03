¿Cómo se debe cuidar a los adultos mayores ante el coronavirus?

Escuchar Nota

La Clínica de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán emitió un, virus que afecta particularmente a este grupo poblacional.A través de su cuenta de Twitter @GeriatriaINNSZ, señaló que, y caso de ser necesario, se recomienda extremar precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos.En tanto que los cuidadores, ya sea en hospitales, casas o centros de retiro,alimentarlos o ayudarlos a vestirse.El instituto indicó que se deben evitar aglomeraciones, sin embargo, no se debe imponérseles toques de queda irracionales. Además, por la salud mental de este grupo, es importante que el nuevo coronavirus no implique un aislamiento social, por lo cual se debe reforzar el acompañamiento con llamadas telefónicas y mensajería., sobretodo las superficies donde podría haber secreciones respiratorias y se debe evitar acudir a servicios de salud, en especial a urgencias, si no es necesario.Sin embargo, apuntó,Asimismo, se tiene que asegurar el control de enfermedades como hipertensión y diabetes.Los adultos mayores. Muchos tienen acceso a internet pero otros no tanto, por lo que es importante dialogar con ellos sobre las medidas de protección personal, indicó