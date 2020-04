¿Cómo sé que es mi padre?, si no me dejaron verlo

Escuchar Nota

pues hasta ahora ignora si es portadora de coronavirus (Covid-19), la enfermedad que, se presume, le arrebató la vida a su progenitor.La incertidumbre se apoderó no sólo de su familia, sino de los compañeros de trabajo que desconocen si Héctor Manuel García González, de 45 años,La mujer cubre su rostro con una mascarilla azul que recién compró y permanece de pie frente al área de urgencias del Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social ), donde suplica a los médicos por información sobre su padre.La única certeza que tiene es que el soldador ingresó el lunes 6 por una insuficiencia respiratoria y dolor de espalda. A la familia le pidieron que se retirara del área y no les dieron tiempo ni de despedirse, asegura.El martes, cuando fueron a preguntar por él, les notificaron que su padre había muerto y“Ya pasaron tres días y nada, no nos dicen nada”, lamenta Claudia García, otra de las hijas de Héctor Manuel y quien pide trato humano para las familias de los derechohabientes fallecidos.y mientras la observa llora y se indigna.Oficialmente en Ciudad Juárez se han reportado diez decesos hasta el miércoles 8 de abril, cuando se realizó el último corte técnico; ayer otro empleado de una maquiladora murió por Covid-19, indica el certificado médico, sin embargo, los decesos están aumentando a decir del personal médico del IMSS.Claudia García, también hija de Héctor Manuel, dice que ellos entienden que se tenga que confirmar la causa de muerte, lo que reprueba es la ausencia de información, pues desde el martes están en espera de que les digan qué va a pasar con ellos, qué medidas de seguridad deben adoptar.“Desde que lo llevamos a urgencias a nosotros nos sacaron del IMSS, no nos permitieron permanecer ahí y para el martes, poco después de la 1:00 de la tarde, nos dijeron que había muerto. Hoy es el tercer día que estamos aquí afuera pidiendo información porque no sabemos nada, no nos han entregado el cuerpo, no tenemos la certeza de que es él y nadie nos dice nada”, dice indignada.A la dolorosa pérdida de Héctor Manuel se suma la preocupación de un posible contagio de Covid-19 no sólo de la familia, sino de la empresa maquiladora ubicada por la avenida De las Torres.“No nos han dicho de qué ha muerto y si es pora nadie de la familia le han realizado la prueba (RCP); es demasiada la angustia por ignorar si estamos contagiadas. ¿Qué debemos hacer?”, cuestiona afligida.Aunque las autoridades sanitarias han mencionado la importancia de dar a los cadáveres un trato digno y tener empatía con las familias, en el IMSS 66 las familias se enfrentan a la desinformación.“Aquí no hay nada de humanidad.me han dicho que me lo entregarán sin poder identificarlo, sólo me mostrarán una foto cuando me entreguen el cuerpo pero hasta ahora nadie me dice qué va a pasar”, reclaman familiares de Héctor Manuel.solicitó información al personal médico del área de Urgencias pero declinaron hacer comentarios al referir que la información corresponde a la dirección del Instituto.Enfermeras denunciaron que, las cuales empezaron a realizarse hasta que los pacientes fallecieron.