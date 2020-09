¿Cómo seguir con tu vida después de un linchamiento en redes sociales?

Escuchar Nota



“Cada que generamos y almacenamos contenido en el ciberespacio, este se modifica pues le estamos agregando información, y esto al mismo tiempo nos modifica a nosotros mismos, ya que estamos haciendo públicos sentimientos y opiniones”.

A un senador, a quien le encanta hacer públicos todos los aspectos de su vida personal, se le ocurre ordenarle a su esposa que no muestre la rodilla en una transmisión en vivo porque, palabras más, palabras menos, ella es de su propiedad.Luego a una mujer que discute con el vigilante de un supermercado, en el ofuscamiento, lanza comentarios clasistas y lo insulta mientras la graban.Mientras que a unle parece buena idea promocionar una marca de mezcal acompañado de su novia haciendo un chiste que hace apología de la violación.En los tres casos, todas estas personas terminaron siendo virales y en medio de un linchamiento en redes sociales.Cuando un lord o lady aparece en losde redes sociales nuestro día se transforma automáticamente. Del otro lado de la pantalla, habrá quienes tomen el tema solo como una fuente inagotable de memes, pero para el señalado el panorama es muy diferente.Y en realidad, cualquier persona activa en internet puede convertirse en el o la siguiente.“Los linchamientos en redes sociales son fenómenos cada vez más recurrentes en el mundo digital y a los que prácticamente cualquier persona está expuesto”, explica Rubén Darío Vázquez, profesor de la FES Aragón de la UNAM y consultor en Comunicación Digital.Aquí te preguntarás: “Ah, caray. ¿Y yo por qué estaría expuesto si no le hago daño a nadie?“. Bueno, ese es un punto, sin embargo, al vivir en una sociedad digitalizada en la que usuarios alimentan las redes con su información y con información de otros, gran parte de nuestra info deja de ser privada para convertirse en pública.Es decir, aún sin nuestro consentimiento nos exponemos a que alguien haga uso de ella, así nos lo explica el sociólogo de laEl tema es que hay situaciones que, aunque para nosotros sean cotidianas o insignificantes, hay quienes las ven como si fueran de suma importancia.Y cualquier declaración, imagen o video puede ser sacado de contexto —y viralizarse—.“La mayor parte de las grabaciones deson, en algunas ocasiones, sacadas de contexto y compartidas con el fin de causar daño mediante la exposición y recriminación pública“, agrega Rubén Darío.Lo más preocupante es que entre más cruel sea el señalamiento, mayor es la sensación de revancha.“Cuando un personaje se enfrenta al escarnio público, hay quienes experimentan una falsa sensación de justicia, ven en estos fenómenos una batalla ganada y sienten cierta sensación de control y justicia. Aunque una vez más es una forma de proyectar nuestras propias emociones o deseos en un fenómeno externo”, explica la doctora en psicología y especialista en neurociencias, Frine Torres.La psicóloga Torres nos platica que no todos los personajes virales son harina del mismo costal, pues dependiendo del caso se afronta un proceso distinto.Por un lado, están aquellas personas que compartieron algo en una red social con contenido inapropiado, prejuicios, críticas o burlas. Y hasta el momento en que se hacen públicos, es a través de la retroalimentación es que se da cuenta de que hizo mal en compartirlo.Por ejemplo, el caso más reciente (de ya varios) de: el morro subió un video con sus novia bebiendo y, de pronto, se burla y normaliza el abuso sexual a las mujeres.Las críticas fueron tantas que, un rato después, decidió disculparse.Pero también están las personas que no tomaron la decisión de hacer público ningún material, pero por decisión de otro tiene que afrontar tener material suyo que cualquiera puede ver y, por ende, se enfrentan a un linchamiento en redes sociales.“Aunque existe una diferencia en la forma en que se presenta el fenómeno, la respuesta emocional de la persona que es atacada o linchada tanto en una red social como en la realidad es la vergüenza. Cuando una persona se ve exhibida o siente que material privado se ha exhibido, se va a sentir avergonzada. Y esa es una emoción muy difícil de enfrentar, que solo con paciencia puedes afrontar el proceso”.Ese es el caso de, que fue grabada por una persona que atestiguó toooda la situación y grabó la discusión entre ella y el vigilante del supermercado.Enmuchísima gente se le fue encima y la presión social fue tanta, que la mujer perdió su trabajo.¿Recuerdas aque “enseña” la pronunciación de diferentes marcas internacionales?Y bueno, no hace falta decir que cuando nos dijo que la marca española Zara se pronuncia algo así comoel internet se le fue encima, muchos memes, sí, pero también las burlas y agresiones se multiplicaron… ¡a una morrita de 15 años!Frine nos explica que el linchamiento en redes sociales trae una sensación de vergüenza, que desencadena dos reacciones: la negación y la agresividad.Habrá quienes quieran negar el hecho, (aunque siempre existirá un registro en redes de la situación), los que agreden, se tornan agresivos contra aquellos que los han linchado.Lo que se recomienda es evitar tanto la negación y la agresividad.¿Cómo hacerlo? Tómate un un tiempo para reflexionar y equilibrarte. No actúes a partir de las emociones, mejor, realiza una introspección y se paciente contigo mismo y tu proceso.“No necesitas salir corriendo a dar un comunicado, recuerda que probablemente la impulsividad te llevo a esto, así que calma y paciencia”, agrega Frine.El profesorrecomienda cerrar perfiles de redes sociales o mantenerlos privados pues allí, casi todos, tenemos fotos con familiares o contactos que pueden ser usados como memes.De igual manera, si tienes tus redes sociales abiertas puede llegar a ti una ola de comentarios de usuarios clamando “justicia”.Otra recomendación que nos da el docente es advertir a nuestros contactos lo que está ocurriendo, sobre todo para evitar que se metan en discusiones con desconocidos.Ya con la cabeza más fría, aclara la situación y realiza una disculpa pública, si el caso lo amerita.Aunque eso tampoco es tan sencillo,sugiere que lo mejor es aclarar la situación a través de un comunicado escrito, pues los videos pueden ser malinterpretados o utilizados para hacer memes.Ruben Darío menciona que lo mejor es “mantenerse cercano, escuchar y dar consejos es importante, puesto que quien ha sido exhibido está desorientado y es presa de múltiples sentimientos que pueden llevarlo a no tomar las mejores decisiones”.Frine Torres recomienda no volverse parte de las críticas ni de la retroalimentación del odio (no te vuelvas parte del horrible linchamiento en redes sociales). Una buena opción es guardar silencio y escuchar, si la persona quiere externar su sentir.“Guardar silencio es una forma de respeto. Decir que estamos para escuchar si la persona quiere hablar es una forma de apoyo. Hablar y tener una interacción libre de la situación es una forma de ayuda estupenda, la vida de la persona es más que ese material”.Fra Salazar, líder de comunicación en, nos dio algunos tips para buscar chamba sin temor a que nos asocien con ese error del pasado.Pero primero, nos aclara que cada empresa tomará distintas cartas en el asunto dependiendo de sus valores, y por supuesto, también depende de la gravedad del video que se haya viralizado.Una vez que eso haya sido resuelto, puedes echar mano de estos tips para triunfar en la entrevista.Lo que tienes a tu favor es tu reacción posterior al linchamiento.Si el reclutador te reconoce, no justifiques tu acción.Habla de lo que falló y qué fue lo que aprendiste.Externa que tienes la iniciativa de no cometer el mismo error.Recuerda que nadie es perfecto, ni siquiera el reclutador busca a alguien perfecto, considera que para la empresa es valioso contar con alguien que es capaz de reconocer sus errores y aprender de ellos.