¿Cómo serán los viajes en avión después del coronavirus?

. El uso de mascarillas, guantes, geles de manos y distanciamiento social será algo habitual, no solo en nuestro día a día, sino en los desplazamientos de corta y larga distancia.Las compañías aéreas estudian cómo adaptarse a estos nuevos tiempos dejando espacios entre asientos lo que sin duda subirá el precio de los billetes de avión. Para evitar perder espacio en las naves, la empresa italianaLa solución más sencilla es instalar mamparas de separación entre los asientos para hacer segura la distancia entre los pasajeros que comparten la misma fila. El diseño «Glassafe» está hecho de material transparente que cumple con el objetivo de crearLa propuesta del segundo diseño, denominado por la empresa «Janus», se distingue por la posición inversa del central en los asientos de triple fila del avión para garantizar el máximo aislamiento entre los pasajeros.Esta disposición, de un asiento de dos caras, permite que los tres pasajeros ocupen un «habitáculo» propio hecho de material transparente que los aísla entre sí, creando una barrera protectora para todos. Cada uno tiene su propio espacio aislado de los demás, incluso de las personas que caminan por el pasillo.Para garantizar la seguridad en los aviones son muchas las voces que piden el uso obligatorio de mascarillas faciales como forma de prevención contra el virus.La primera en obligar a sus clientes a utilizarlas será la aerolínea estadounidense de bajo coste JetBlue Airways Corp. Según su nueva política, a partir del 4 de mayo los pasajeros deberán cubrirse la nariz y la boca durante todo el viaje.La aerolínea, con sede en Nueva York, también está pidiendo a los clientes que sigan la misma regla en las terminales del aeropuerto. La directora de operaciones de JetBlue, Joanna Geraghty asegura en un comunicado que «esta es la nueva etiqueta de vuelo», «a bordo, el aire de la cabina circula bien y se limpia a través de filtros cada pocos minutos, pero este es un espacio compartido donde tenemos que ser considerados con los demás».American Airlines, Delta Air Lines o United Airlines ya exigen el uso de mascarillas para su tripulación de cabina e invita a sus clientes a seguir las directivas de sus funcionarios locales y los CDC.En concreto, la aerolínea American Airlines ha anunciado que está actualizando y mejorando sus procedimientos de limpieza a bordo y comenzará a ofrecer equipos de protección personal a los clientes como medida de respuesta al coronavirus (COVID-19) a partir de la próxima semana. Las mejoras en los procedimientos de limpieza comenzarán en el mes de mayo y se extenderán en las próximas semanas a todos los vuelos de la compañía durante las paradas que realicen las aeronaves. Además a principios de mayo,Por su parte Emirates ha sido la primera aerolínea en implantar la realización de pruebas rápidas de Covid-19 antes de embarcar en el avión. Realizadas en el aeropuerto internacional de Dubai, se obtienen los resultados en 10 minutos y permiten a los pasajeros conservar la movilidad y acceder a países con restricciones a la inmigración por la epidemia del coronavirus.Etihad Airways, la compañía de bandera de Emiratos Árabes Unidos, instalará una nueva tecnología en el aeropuerto de Abu Dabi que permitirá detectar las condiciones de salud de los pasajeros antes de que embarquen, incluidos posibles síntomas tempranos delEsa tecnología, que está siendo desarrollada en colaboración con la empresa australiana Elenium Automation, se probará desde finales de abril y durante todo el mes de mayo con voluntarios y pasajeros de los vuelos de Etihad.Sobre el debate de si se impondrá la necesidad de reducir el pasaje, con asientos centrales vacíos, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió hace unos días que la aerolínea irlandesa de bajo coste no está dispuesta a volar si los gobiernos imponen que los aviones dejen sus asientos centrales vacíos por la pandemia del coronavirus. En una entrevista a Financial Times, O'Leary afirmó que en el caso de que se impusieran «algunas medidas de distanciamiento totalmente ineficaces», en estas condiciones «no volveríamos a volar». El ejecutivo confesó que Ryanair ya había informado al Gobierno irlandés de que si planeaba imponer esa normativa, «el Estado tendrá que correr con el coste de dejar esas filas vacías o, de lo contrario no volaremos». «No podemos ganar dinero con el 66% de ocupación. Incluso si hacemos eso,Un total de nueve países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia e Italia, abogaron el pasado lines por establecer «reglas homogéneas» para garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea durante la salida de la crisis del coronavirus de modo que se garanticen los viajes «seguros y sin interrupciones» dentro del espacio europeo.«La movilidad debe garantizar seguridad y generar confianza en los viajeros, por eso son necesarias medidas homogéneas a nivel europeo que sean puestas en marcha en todos los Estados miembros», dice la carta firmada por los ministros de Turismo de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Rumanía y Bulgaria. En este sentido, el grupo de países mediterráneos insisten en contar con «reglas homogéneas» para la movilidad «aérea, marítima y terrestre» que aseguren esos desplazamientos seguros en Europa.