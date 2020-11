¿Cómo sobrevivir a las deudas si gastaste de más en el Buen Fin?

Escuchar Nota

Planea tus compras, consume con calma, no hay necesidad de hacer un acopio excesivo de productos, evalúa cuándo es el momento de adquirir lo necesario y evita comprar por comprar.



Toma nota de nuestros #TipsProfeco para que optimices tus compras pic.twitter.com/yB2sPWaRwL — Profeco (@Profeco) November 21, 2020

Estete emocionaste con las ofertas y terminaste comprando más productos o servicios de los que estaban incluidos en tu lista de necesidades,Durante esta décima edición, con la finalidad de cuidar la salud de los consumidores, las empresas incentivaron las compras en línea con descuentos y promociones de meses sin intereses.Si fuiste de los consumidores que para evitar aglomeraciones se decidieron a realizar las compras del Buen Fin en línea, seguramente hiciste tus compras a meses sin interese; sin embargo, debes de tomar precauciones para cumplir con los pagos.de acuerdo con la firma especializada en mediciones en compras Getin, sobre cómo podrás enfrentar el pago de tus deudas.Es importante que comiences el año con un plan que te permita realizar tus pagos sin afectar los gastos cotidianos. Usando tu app bancaria puedes crear un apartado en el que podrás ir apartando la cantidad de dinero necesaria para pagar las mensualidades de tus deudas del Buen Fin.Es importante que tengas claro que cualquier atraso en los pagos va a generar intereses. Considera utilizar una parte de tu aguinaldo para conseguir dicho fin.Comprar a meses es una muy buena oportunidad si no cuentas con el efectivo necesario para adquirir un producto o servicio; sin embargo, es indispensable que no olvides las fechas de pago de tus compras, para que no comiencen a generar intereses.¡No se lo dejes a la memoria! Calendariza los días en que debes realizar tus pagos y te recomendamos adelantar mensualidades para disminuir el monto de la deuda.Regalos, comida, vinos y licores, ropa, son algunas de las compras que seguramente tienes pensado realizar durante las fiestas navideñas. Es cierto que a todos nos emociona pasar la Navidad y el Año Nuevo con nuestras familias, pero es importante que tengas en cuenta todos los pagos que tienes pendientes.Sé prudente con tus compras navideñas, pues desafortunadamente la emergencia sanitaria global que aún enfrentamos, mantiene en incertidumbre la economía del país.Haz una lista de los gastos que en este momento estás realizando y considera si puedes prescindir de alguno de ellos, para que destines ese dinero a tu deuda del Buen Fin.¡No te gastes el aguinaldo! Considera que en cualquier momento puede suceder un imprevisto y es importante que cuentes con dinero en caso de emergencia.Aprovechar las ofertas siempre es una buena idea, siempre y cuando tengas un plan que te permita solventar los gastos en tiempo y forma y no permitas que la deuda crezca y que los intereses terminen por hacerte pasar todo el año endeudado.Información de Radio Fórmula