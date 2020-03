Cómo son las pruebas para diagnosticar el Covid-19

Escuchar Nota

"Los CDC desarrollaron una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Es una prueba de biología molecular diagnóstica en la que se detecta el código genético del virus", señala.



"Nuestra región está mejor preparada ahora que cuando tuvimos el SARS en 2002", señala.



"No se trata solamente de detectar los casos en laboratorio. Hay que tener áreas de aislamiento, la vigilancia, la comunicación de riesgos para educar al pueblo", dice.



"La clave no es solo identificar los casos sino además investigar los contactos para evitar la diseminación, cortar la cadena de transmisión", concluye el experto.



Carmen Sofía Arriola,(CDC, por sus siglas en inglés), explica que cuando surgió el nuevo virusconsistentes que permitan identificarlo., por lo que hace falta una prueba de este tipo para poder diferenciarlo y descartar otras enfermedades.Arriola explicó queque permiten determinar si la muestra es positiva o negativa.Para realizarlasque se obtienen por mecanismos como los. AdemásUna vez que las muestras llegan al laboratorio,. El objetivo de este test es detectar los anticuerpos específicos que combaten el coronavirus dentro del cuerpo humano.China fue uno de los primeros países en utilizar este método, que además ayudar a detectar los casos de contagio en personas que todavía no han mostrado ningún síntoma, lo que ayuda a disminuir las tasas de mortalidad.Sin embargo, la OMS advierte que los test no son 100% infalibles: "Uno o más resultados negativos en estos test no descartan que exista la posibilidad de infección", señala el organismo.el 26 febrero, seguido de México dos días después.: un hombre de 64 años de edad, residente de Buenos Aires, que había regresado a finales de febrero de un viaje por Europa.Según explica Marcos Espinal, director del departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, en el continente americano hay 29 países con laboratorios capaces de realizar la prueba del PCR.EU, Canadá,Colombia, Ecuador, Brasil, Surinam, México, Paraguay y Chile fueron los primeros países del continente donde se realizaron exámenes locales para diagnosticar el coronavirus.