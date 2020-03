¿Cómo superar una cuarentena sin llegar al divorcio?

Escuchar Nota



"Podemos valorar que ha habido una crisis muy importante que afecta a muchos ámbitos de la sociedad y que juntos hemos podido vencerla. Podremos ver la idea de que juntos somos mucho más que cada uno de nosotros de manera individual", explica.

Claves para permanecer unidos

"Dice mi mujer que me vaya a la calle, que ella paga la multa". Este es uno de los cientos de chistes, ocurrencias o chascarrillos que circulan estossobre el modo en el que las parejas viven (o sufren) la cuarentena o el periodo de aislamiento en casa.( estado de alarma para frenar la expansión deles España) son abrumadores. Pero lo cierto es que sí, que algunas parejas están pasando juntos en estos días una media de horas muy superior a lo que están acostumbrados. Existen estudios que revelan que, tras los periodos vacacionales (o aquellos que impliquen un mayor tiempo de convivencia) aumenta el índice de separaciones.Sin embargo, tal como apunta la psicóloga y terapeuta sexual Silvia Sanz, en realidad no es el tiempo en sí lo que produce roces en la relación, sino el modo en que se comparte ese tiempo.Comparte esta opiniónquien recuerda que la angustia generada por la incertidumbre que provoca esta situación y la gestión emocional se tornan más complicadas cuando no podemos salir de casa, pero que una vez que se consigue reducir la ansiedad y estar más calmados, esa vivencia puede aportar una sensación de unión y de "equipo" cuando amos hagan una valoración positiva de cómo se ha llevado la situación.Por tanto, ¿puede el confinamiento afectar a la pareja? La respuesta es afirmativa, segúnaunque no siempre de forma negativa. "Cuando las parejas disponen de más tiempo en común,, y a vivir momentos de ocio limitado, pero unidos. Pero si en tu relación existe algún tema sin resolver o algún desencuentro, seguramente eso saldrá en estos días que compartís más tiempo juntos", argumenta.Por lo tanto, no es el tiempo que pasen juntos provocado por el aislamiento en sí lo que produce el deterioro en las relaciones o rupturas. En realidad lo que sucede con ese tiempo, según aclara Sanz, es que aumenta la conciencia de los problemas en la pareja que ya estaban latentes.Para la psicóloga Laura Fuster es fundamental establecer horarios y rutinas durante los días en los que tengamos que quedarnos en casa. En su opinión, tener un horario (en el que incluyamos tiempo de deporte) hace que nuestra sensación de control aumente, pues sabemos lo que vamos a hacer durante el día y eso contribuye a reducir el estrés.Además, la psicóloga explica que es importante organizar el tiempo de forma equilibrada entre los momentos en soledad, el tiempo en pareja y lo que dediquemos a conectar con otras personas.Otro consejo útil es, según Fuster, realizar actividades que nos gusten y nos aporten emociones positivas para quePara evitar uno de los errores anteriormente citados la psicóloga Laura Fuster propone que aprendamos a manejar los pensamientos para no caer en discusiones sin importancia. Para ello aconseja que tengamos claro que la otra persona no hace las cosas para herirnos y que, si en algún momento tiene un comportamiento que no nos gusta, probablemente sea fruto de la situación de estrés y de incertidumbre que estamos viviendo.Por último, uno de los puntos claves será comunicar las emociones.De este modo, la otra persona me entenderá mejor y podrá buscar los recursos que estén a su alcance para poder echarme una mano", asegura Fuster."Como si fuera algo que habéis elegido"Para evitar posibles diferenciasy, sobre todo, "como si fuera algo que tú has elegido", pues, tal como aclara, sólo la idea de sentir que va a ser largo y que no vais a poder salir de casa, angustia más.Por eso Silvia Sanz propone darle la vuelta a la situación y pensar en todos aquellos momentos en los que te apetecía trabajar desde casa y estar más tiempo en pareja. "Este es el momento. No durará para siempre. Igual que apreciaremos más estar en compañía o ir al trabajo de un modo presencial, valorarás estar estos días en casa juntos, buscando el entendimiento.También puede ser un momento idóneo para el dialogo, para mantener conversaciones sin prisas, para hablar de todas aquellas inquietudes que la rutina y el día a día nunca os permitió: charla sobre el otro, sobre ti, sobre el bienestar conjunto, sobre vuestros planes, vuestros proyectos, o sobre vuestros momentos buenos y los que son mejorables o incluso sobre aquellas pequeñas oPotencia vuestra intimidad:...Aprovecha el tiempo para amar y para disfrutar de la otra personaMantén la calma en los conflictos. Eso no significa ceder ante cualquier planteamiento sino aceptar la opinión del otro.Escucha de un modo activo, repitiendo lo que has entendido para no llegar a malas interpretacionesNegocia para llegar a un consenso razonable, donde una vez cede uno y en la siguiente el otro., pero busca tu espacio y tus actividades gratificantesCompartir 24/7 con tu compañero de vida puede ahogarte. Querer tiempo para ti solo/a, no significa que le quieras menos. Es cuidarte para dar la mejor versión de ti mismo/aFrustrarte o desanimarte si surge alguna discusión.Es mejor que lo hagas de la forma que te gustaría que te los expusieran a tiEn general la buena comunicación, la flexibilidad y la organización son la base fundamental para pasar este periodo de una forma tranquila que te permita unirte más a la persona que amas. "Todo pasará, optimiza estos días para conectar más con tu pareja y sacar algo positivo de la experiencia. Esto es historia", sentencia Silvia Sanz.