‘Cómo que te vas quemando por dentro’, lagunera narra experiencia tras usar dióxido de cloro

"No me gusta ni mentir. En cuanto me tomé esa cosa, a los tres o cinco minutos empecé a sentir cómo recorría el cuerpo. No sé si haga la misma reacción en todas las personas, al momento que cae en mi cuerpo me dio un dolor horrible en la nariz, fue un ardor insoportable, sentía por dónde iba recorriendo, primero por la garganta, y se fue por el esófago hasta llegar al estómago. Ese caminar es ardor combinado como si te estuvieras quemando por dentro", recuerda.



, fue la experiencia que vivió Patricia al tomar el dióxido de cloro. Llama a la ciudadanía a no creer en la falsa idea de que previene y cura elante el riesgo que se corre de sufrir daños a su salud.Se ha generado una gran polémica sobre el uso de este compuesto ante la supuesta mejoría que presentan los pacientes positivos al. Las autoridades sanitarias han advertido su consumo debido al peligro de intoxicación y una serie de complicaciones en el funcionamiento del organismo.a petición de uno de sus hermanos, quien sí lo consume.Su hermano le comentó que el dióxido de cloro es preventivo si se toma a diario y que controla la diabetes y todos los problemas de salud con los que cuente la persona.Ante la insistencia de su hermano de que lo probara, Patricia accedió, "no te vas a arrepentir", fue lo que le dijo mientras llenaba una tapita de la preparación que siempre lleva con él a todas partes. "¿Cuánto puede caber en una tapita?" dice Patricia después de tomarla.Al llegar a casa aturdida aún persistía el malestar. Su hija la regañó al contarle lo sucedido.Ante tal terrible experiencia, Patricia advirtió sobre su consumo: "le voy a decir a la gente que no se confíe y no crea en eso, porque realmente no sabemos cómo está tu organismo, si están funcionando bien tus órganos y el riesgo", dice pues reconoce que entre las familias existe desesperación y medio ante la pandemia del COVID-19, son presa fácil., ya que asegura que el dióxido de cloro también se ha promocionado como un aliado en la pérdida de peso, poniendo así en riesgo la salud y la vida de quien lo consume.Con información de El Siglo de Torreón