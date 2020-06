¿Cómo tener WhatsApp azul sin descargar la versión Plus? Sigue estos pasos

Escuchar Nota

Y como aún existen quienes utilizan versiones "alternativas" de @whatsapp , ya les están saliendo cosas como ésta. #whatsappplus pic.twitter.com/s81JNv8XQA — Technocracia (@Technocracia) May 16, 2019

.-Desde su lanzamiento en 2009, no ha dejado de sorprender a sus usuarios debido a lo práctica que resulta, además de las constantes novedades que presenta, siendo las más reconocidas la forma en que deja mandar mensajes a un número que no está en los contactos o el aumento del cupo de personas al hacer una videollamada en grupo.Aunque, a pesar de estas actualizaciones, hay quienes buscan ir más allá con la aplicación y dotarla de nuevas características. Esta situación ha sido muy evidente con la tendencia de cambiar el color de, de verde a azul, haciendo uso de distintos métodos; uno de ellos es, que resulta muy riesgoso.l, sino que fue desarrollada por el programador español Rafalense en 2012, por lo queAdemás, la cuenta es proclive a ser bloqueada por la aplicación oficial y el sistema operativo del teléfono se puede ver afectado.Y es queEste método no necesita que se descargue alguna aplicación o extensión, solo requiere dispositivos Samsung, Xiaomi o Huawei.-El primer paso es acudir al apartado Ajustes en dispositivos Samsung (en Xiaomi y Huawei se va directo a Temas).-Una vez ahí, señalar la opción Temas y posteriormente el menú Íconos (en Xiaomi y Huawei es la opción Yo).-En ese menú es posible cambiar el color del logo de WhatsApp.Información por Milenio