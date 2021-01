¿Cómo tramitar en línea la carta de no antecedentes penales en la Cdmx?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El trámite para solicitar una carta de no antecedentes penales ya puede realizarse en línea; te explicamos cómo hacerlo.



Como parte de la estrategia de digitalización de trámites del Gobierno de la Ciudad de México, desde octubre de 2020 puede obtenerse la carta de no antecedentes penales y no antecedentes registrales por medio de la cuenta Llave CDMX, que es un mecanismo de autentificación parecido al de las transferencias bancarias, que permite crear un registro electrónico de las personas.



Anteriormente, el trámite de la carta de no antecedentes penales y no antecedentes registrales tardaba una semana y requería traslados en horas laborales; ahora esta constancia es 100% digital y cuenta con un código QR. Puede solicitarse en solo 5 minutos y se recibe vía correo electrónico en un lapso no mayor de 24 horas.



Para realizar este trámite deben seguirse estos pasos:



1. Ingresa al sitio noantecedentes.cdmx.gob.mx con tu cuenta Llave CDMX (si no cuentas con ella, regístrate dando clic aquí).



2. Acepta la manifestación bajo protesta de decir la verdad.



3. Selecciona el tipo de trámite para el que pides la constancia.



4. En el formulario carga los documentos requeridos.



5. Recibirás un folio con el que podrás consultar el estatus del trámite y una notificación electrónica.



Finalmente podrás descargar la constancia de no antecedentes penales y la constancia de no antecedentes registrales en formato .pdf.





Con información de Noticieros Televisa.