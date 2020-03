¿Cómo tramitar tu incapacidad en el IMSS? Te decimos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si sufriste algún accidente o enfermedad de trabajo que te impide continuar por un periodo tus labores, puedes solicitar una incapacidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con información del propio instituto:



En caso de que tu accidente o enfermedad laboral sean calificados por el servicio de Salud en el Trabajo del IMSS, como “Sí de trabajo” entonces quedarás protegido por el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto.



Es necesario que el trámite lo realices de manera presencial. En el servicio de Salud en el Trabajo de la Unidad Médica que te corresponde, de lunes a viernes en días hábiles del IMSS de 08:00 a 14:00 horas, en unidades con turno matutino y de 08:00 a 19:30 horas, en unidades con turno matutino y vespertino.



¿Qué necesitas?



Estos son los documentos que necesitas en original y copia:



- Credencial para votar



- Pasaporte vigente



- Cartilla de Servicio Militar Nacional



- Cédula profesional



- Credencial ADIMSS



- Cartilla Nacional de Salud



- Aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo ST-7 (copia), preferentemente llenado por el patrón en el reverso.



- Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo ST-9 (copia), preferentemente llenado por el patrón en el reverso.



- En caso de defunción, algún familiar llevará:



- Acta de defunción.



- Certificado de necropsia o dispensa de ésta, incluyendo examen toxicológico.



- Copia certificada de la Averiguación Previa del Ministerio Público.



- En su caso, resumen médico de atención inicial de servicios.



Más datos que debes saber:



Después de un Accidente



No olvides firmar el campo correspondiente del anverso del formato ST-7, al concluir la atención médica inicial en el servicio de urgencias o consulta externa de la Unidad Médica del Instituto en donde fuiste atendido.



En caso de Enfermedad de Trabajo



Es importante que recuerdes firmar el campo correspondiente del anverso del formato ST-9, al concluir la atención médica en el servicio de Salud en el Trabajo.



Solicita a tu patrón que firme el reverso del formato ST-7 o ST-9. Si este se niega no te preocupes, acude con tu formato al servicio de Salud en el Trabajo de la Unidad Médica que te corresponde por domicilio.



Vigencia



Los Riesgos de Trabajo no prescriben, sin embargo, el pago de las prestaciones en dinero sí, por lo que te aconsejamos realizar el trámite lo más pronto posible.



Es importante que concluyas el trámite de calificación de los formatos ST-7 o ST-9, pues en caso de quedar con alguna secuela o limitación por el accidente o enfermedad calificados como “Sí de Trabajo”, podrías ser candidato a una Indemnización o Pensión por Riesgo de Trabajo (Incapacidad permanente).