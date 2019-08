Como ‘Tuno Honoris Causa’ recibe nombramiento el Rector de la UAdeC

El rector de larecibió el nombramiento como “Tuno Honoris Causa”, máximo reconocimiento que otorgó el Consejo de la Tuna Universitaria, en agradecimiento al permanente apoyo para el desarrollo de la estudiantina y de sus integrantes.de la UAdeC es la agrupación o hermandad de estudiantes universitarios, que portando la vestimenta a imagen e los antiguos goliardos se caracterizan por cantar, tocar, y llevar alegría y música al público en general; está integrada por 20 alumnos de Escuelas y Facultades de la Unidad Saltillo.Recientemente el grupo de jóvenes obtuvieron el cuarto lugar en el Concurso Nacional de Estudiantinas del IPN destacando entre 25 agrupaciones, al ser la única Tuna procedente de una universidad de otro estado del país, ya que el certamen congregó a las estudiantinas de lay delEl Rector recibió la, que es la pieza de la indumentaria y elemento más significativo y de mayor carga simbólica. Es una banda que se porta sobre el pecho y hombros por encima del jubón y considerado es el máximo reconocimiento que se entrega a una autoridad académica.Agradeció la distinción y los exhortó a seguir fomentando los valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y el esfuerzo que le invierten en horas de tiempo y esfuerzo para aprender a tocar, a cantar y promoverlo entre la comunidad universitaria.“Ese gran logro del cuarto lugar en el certamen nacional representa su dedicación, esfuerzo, y sobre todo disciplina, es un orgullo para la máxima casa de estudios que representen a nuestra institución como un grupo consolidado que fomenta los valores y el trabajo en equipo, que vale la pena compartir entre los universitarios para conozcan sus historias de esfuerzo, y se integren más jóvenes entusiastas y comprometidos”, expresó Hernández Vélez.Roberto Contreras de la Facultad de Psicología, David García de la Facultad de Ciencias Químicas, Fausto Castillo, de la Facultad de Sistemas, Cristian García de Sistemas, Miguel Sandoval de Ciencias Sociales, Gregorio Torres de Ciencias Educación y Humanidades, Carlos Fraustro de la Facultad de Arquitectura y Javier Jiménez de FCEyH, sostuvieron la reunión con el Rector.Le agradecieron el continuo apoyo para la promoción de la Tuna y de sus proyectos de vinculación con otras estudiantinas universitarias, así como órdenes de gobierno para la celebración de callejoneadas, entre los planes que le compartieron es formar parte de un Censo Mundial de Tunas y ser sede de un Certamen Internacional de Tunas.Expresaron su agradecimiento y orgullo por seguir perfeccionando a un grupo que ha destacado por sus logros y por hacer buena tuna en el norte del país para erradicar el paradigma que solo en el centro y sur hay buenos grupos de estudiantinas.David García afirma que una buena Tuna es que otra Tuna te lo reconozca y ello se logra con disciplina y dedicación, proyectando alegría, cultura para que en cada lugar que vayamos dejar en alto el nombre de la institución.Por su parte, Fausto Castillo, expresó que la misión de la Tuna al viajar es vincular y estrechar lazos con otras Tunas universitarias del país, así como de Colombia, Perú de Portugal y de España, es una tradición que no solamente europea, sino que está en toda Latinoamérica.La Tuna Universitaria de la UAdeC se rige por un Estatuto que contiene sus reglamentos, además de visión y misión y estructura de sus integrantes, como aspirante, pardillo y Tuno, la manera de conducirse, debe ser cordial, educada, pícara y universitaria; fomenta el compromiso con el grupo y se enseña desde tocar los instrumentos de cuerdas como cantar y desenvolverse frente al público.Si deseas formar parte de la Tuna Universitaria, busca en Facebook, y en el celular del Jefe de Tuna, Roberto Contreras al 844 3434567, es un grupo fraterno al que se pueden integrar los estudiantes que así lo deseen no importa si no sabes tocar, o cantar aquí se les enseña.