¿Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono?

la mayoría de las personas la utiliza para estar en contacto con sus amigos, familiares, con el trabajo y la escuela.Incluso en esta época el uso de esta app incrementó a causa de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, ya que varias personas utilizan esta red social para comunicarse y evitar las reuniones.Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser caótico cuando es tu momento de descansar y quieres estar presente en WhatsApp, pero no ver ciertos mensajes que te alejan de la relajación, como los del trabajo, un problema para el que existe una solución.Así, podrás contar con 2 cuentas de WhatsApp a la vez;De esta manera, puedes asignar un número para uso laboral y el otro para uso personal.Si bien, para hacer uso del Dual SIM es necesario que tu teléfono cuente con esta alternativa; algunos teléfonos inteligentes más recientes ya la traen agregada.Los teléfonos más recientes de Samsumg te dan esta opción. Lo único que debes hacer esSi utilizarás otra cuenta de WhatsApp porque tu celular ya tiene integrada esta opción, debes considerar que no será necesario que ambos chips cuenten con saldo, únicamente necesitaras una red Wifi para usarla.Aunque, si tu celular no cuenta con el Dual SIM, hay otras maneras para usar 2 cuentas de WhatsApp en un sólo teléfono, mediante aplicaciones que permiten clonar la aplicación.Está disponible para Android y iOS y es una de las mejores opciones debido a su facilidad de uso.Solamente debes descargar la app en tu móvil y seleccionar las aplicaciones que deseas duplicar. De esta manera se agrega un nuevo acceso para la otra cuenta de WhatsApp que deseas tener.Otra app que permite hacer uso dual de otras aplicaciones es Dual Accounts Multi Space, pero esta solamente está disponible solo para teléfonos con sistema operativio iOS.Esta aplicación te permite clonar diversas apps para que puedas accerder a más de una cuenta en ellas.Para usarla, debes ir a tu App Store y descargar la app.Después debes ingresar y seleccionar las apps en las que deseas tener 2 cuentas.Podrás eliminar las cuentas agregadas en el momento que quieras.