"Vietnam ya demostró, en aquel entonces, su capacidad de frenar una infección: todos los contagiados fueron aislados en un hospital, cuyo perímetro estaba vigilado por patrullas militares. En los años siguientes, los médicos vietnamitas estuvieron muy involucrados en la prevención", recordó Tsvetov.

"La gente seguía las reglas incuestionablemente. Todos se quedaban en casa. Yo todavía iba a las tiendas, pero todo estaba vacío", recordó.

Laha tomado prácticamente todos los rincones del globo. A día de hoy, ya son más de 3,2 millones de casos confirmados y más de 217 mil muertes.. ¿Cómo lo lograron?El. Se trataba de Li Ding, un chino de 66 años que fue a visitar su hijo. El hombre vino directamente de, el epicentro de la pandemia del Covid-19 que, en aquel momento, todavía no se encontraba bajo cuarentena. Unos días más tarde, primero padre y después hijo, presentaron fiebre alta. Ambos fueron hospitalizados el 22 de enero. Hasta el final del aquel mes, llegaron tres personas más infectadas al país. El 1 de febrero, se enfermó también una empleada del hotel, donde se había quedado el paciente cero.LosLa primera medida fue inaugurar un. Luego, lasy a los ciudadanos del país vecino les dejaron de otorgar visados. Se registraron y. Se cerraron las universidades y escuelas.a un pueblo de 10 mil habitantes cerca de Hanói. En aquel entonces, el único país donde se habían implementado medidas similares era China. Además, a todos los ciudadanos se les recomendó instalar una aplicación en el móvil para controlar su estado de salud y el riesgo de infección.A finales de febrero, los 16 casos confirmados registrados hasta el momento se habían recuperado. El Centro Estadounidense para el Control y la Prevención de Enfermedades removió Vietnam de la lista de regiones peligrosas y envió una delegación allí para estudiar la experiencia del país en el combate a la infección.Una vietnamita que había estado en Londres, París y Lombardía —región que posteriormente se convirtió en el epicentro del Covid-19 en Italia— volvió a su país con tos. Pese a que tenía el síntoma desde antes de volver a casa, solo cinco días después de su llegada consultó con un médico y fue finalmente hospitalizada por Covid-19Se estimó que ella podría haber infectado a unas doscientas personas, las cuales fueron todas aisladas con urgencia. Se inició la segunda etapa de la lucha contra la epidemia.En este momento, el pánico se instauró en Hanói y, la noche del 6 de marzo,, pese a que las autoridades habían asegurado que no habría interrupciones en los suministros. Los fideos instantáneos y el arroz se agotaron al punto de que el país se vio obligado incluso a suspender la exportación de esos productos., por lo que las autoridades decidieron tomar medidas más drásticas., a excepción de diplomáticos y otros funcionarios del Gobierno.Las. Las áreas particularmente afectadas por el coronavirus se aislaron por completo. El Gobierno, además, adquirió 200 mil pruebas para el Covid-19 de Corea del Sur.A partir del 1 de abril se les permitió a los ciudadanos salir de la casa solo para comprar alimentos o ir a la farmacia.. Las medidas estrictas nuevamente rindieron resultados: 225 de los 268 pacientes con coronavirus fueron dados de alta y,Después de superar la crisis, Vietnam se puso a ayudar a otros países: envió entre 100 mil y 150 mil mascarillas médicas a Rusia, Japón y Estados Unidos.El éxito de Vietnam en el combate al Covid-19 sin la pérdida de una única vida es definitivamente sorprendente, comparado con las realidades de otros países. Es cierto, sin embargo, que algunos observadores creen que las estadísticas oficiales difieren de la realidad y que los puestos en cuidados intensivos ya no serían suficientes incluso en las grandes ciudades con una infraestructura relativamente buena.Para Piotr Tsvetov, profesor en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, una discrepancia entre datos y realidad, si existiera, sería destapada rápidamente. Para el experto,El experto, además, consideró que, además deEn una conversación, la rusa Anastasía que desde hace tres años vive en Ho Chi Minh, confirmó que. Y que, incluso durante las festividades de año nuevo a mediados de febrero, nadie descumplió las recomendaciones.Para Anastasía, el secreto del éxito en la lucha contra el Covid-19 está en la conciencia ciudadana y la reacción rápida de las autoridades vietnamitas. Al final de la conversación, la rusa agregó queen su ciudad.Además de los restaurantes,Pese a los buenos resultados,