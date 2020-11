Cómo vivir el duelo de forma saludable

Escuchar Nota

"Un duelo saludable es darte cuenta que eso que estás sintiendo tiene que ver con tu proceso de pérdida", indica Vereniz Moguel, directora del Instituto Integral de Tanatología. "Que eso que estás sintiendo es tu proceso de duelo y transitas por él".



"Todo el cese de los rituales que acompañan este proceso afecta por supuesto a quien está viviendo la pérdida porque estos rituales ayudan a que la persona se sienta acompañada, ayudan a que la persona dé una despedida digna a su ser querido", explica la psicoterapeuta y tanatóloga.



"Si la persona está llorando, si la persona está enojada, muestra impotencia, está desganada o no quiere salir, ésos son indicadores positivos de que está viviendo su proceso de duelo".

"Invito a la gente que está viviendo procesos de duelo a que se abracen en dolor, que abracen su pena, su tristeza, que la vivan, que no se empujen a no sentirla, a no vivirla, porque se va a complicar el duelo, va a complicar que fluyan todas estas emociones", destaca la especialista en tanatología.

"Ya sea familiar, un terapeuta, una amistad, el sacerdote de la iglesia", dice Moguel, "que le permita expresar todo eso que está ahí dando vueltas en la cabeza, que le permita hablar de lo que siente y de lo que piensa".

"Es muy importante saber que el dolor, el duelo, tiene su propio sentido del tiempo", aclara la especialista. "La duración del duelo no puede ser externa, no puede venir alguien a decirte: Ya no te tiene por qué doler".

