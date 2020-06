¿Cómo y cuándo podremos volver a viajar tras la pandemia de Covid-19?

Escuchar Nota

La pandemia de laha provocado graves afectaciones a la industria turística en todo el mundo, como cancelaciones masivas de viajes, la quiebra de algunas aerolíneas y una dura crisis económica para los países que dependen en gran medida de la derrama económica de sus turistas.Algunos expertos aseguran que no existe una fecha exacta para poder hacer las maletas y viajar de nuevo de manera segura, pero otros concuerdan en que septiembre sería el momento más propicio para volver subirse a un avión y salir a conocer el mundo, pero antes de reservar vuelos y habitaciones de hotel, es importante tomar en cuenta las restricciones del lugar al que planeamos ir.México es uno de los pocos países en el mundo que no ha dictado ningún tipo de restricciones para viajeros nacionales e internacionales, sin embargo, desde el pasado 20 de mayo fue publicado el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico.Aunque el Gobierno recomienda no realizar viajes que no tengan como finalidad una actividad esencial, en el Lineamiento se han establecido recomendaciones enfocadas en prevenir y mitigar al máximo los riesgos de contagio mediante medidas de higiene personal y de sana distancia.En primer lugar, y como parece ser bastante obvio, los centros turísticos en el país deberán garantizar el abasto de insumos para el lavado de manos constante, incluyendo agua, jabón, gel antibacterial y toallas limpias.Los hoteles y restaurantes deberán realizar sanitizaciones exhaustivas antes de empezar a recibir clientes, y contar con tapetes húmedos con hipoclorito de sodio en los puntos de acceso, asegurar que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica y realizar la limpieza y desinfección a objetos de uso común como sillas, barandales, manijas, puertas, teléfonos, o cualquier elemento al alcance de los clientes, empleados o proveedores.En el caso de que los huéspedes por actividades económicas esenciales, como los viajes de negocios, los hoteles no podrán tener una ocupación mayor al 15 por ciento. El trabajador requerirá de un comprobante de la empresa especificando el ramo del que se trata, para que se pueda verificar que se trata de uno de los ramos definidos como actividades esenciales.A decir del responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Baruch Ramírez, la recomendación es no visitar otros estados de la república, pues el número de contagios es distinto en cada uno de ellos, poniendo como principal ejemplo a los habitantes de la Ciudad de México, la entidad federativa más afectada.Al tratarse de una pandemia que comenzó en momentos distintos en cada parte del mundo, es muy difícil calcular cómo serán los tiempos en otros países, pero en el caso de viajes internacionales se cree que la Covid-19 cambiará la manera en que se realizarán los viajes en el futuro.Hasta el momento, las restricciones para viajar a los países de la Unión Europea se mantendrán hasta el 15 de junio. La medida restringe el ingreso a Europa a las personas cuyo propósito de viaje no sea considerado como esencial, por ejemplo, el turismo.De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en Europa los únicos países que mantienen totalmente sus restricciones de viaje desde el extranjero son Polonia y Ucrania, mientras que Rusia, España, Portugal, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido se mantienen parcialmente cerrados a visitas desde otros países.Algunos países europeos que dependen en gran medida del turismo, como Italia, España y Grecia, han informado que comenzarán a levantar sus restricciones para turistas extranjeros a partir de mediados de junio y principios de julio, aunque por el momento ni México ni ningún otro país de América Latina aparecen en la lista de países cuyos ciudadanos podrán ingresar.Todos los países de América Central y del Caribe mantienen sus restricciones de viaje, incluyendo a Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua, e islas como República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, y la mayoría de los países de Sudamérica mantienen totalmente cerradas sus fronteras, desde Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia y Venezuela. Por su parte, Brasil, Chile y Ecuador mantienen medidas restrictivas parciales.Otro tema a considerar para el caso de los viajes al extranjero, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún desconoce la fecha en la que se reanudará la emisión de pasaportes.La mayoría de las empresas que venden paquetes de viajes han enfocado sus esfuerzos para que el otoño de este año se puedan reanudar las actividades, pero sin embargo el viajero o la viajera deben considerar el peligro que esto significará a pesar de la reducción en los casos de contagio en los países de destino.Los interesados en salir próximamente del país o de su estado, deberán estar pendientes sobre los avances de la pandemia, así como de los levantamientos de las medidas de seguridad sanitaria por la Covid-19 que sean emitidas en cada una de las áreas de su interés.Con información de La Verdad