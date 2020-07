Cómo y cuándo ver la lluvia de estrellas Delta Acuáridas este 28, 29 y 30 de julio

Escuchar Nota

No cabe duda quesin embargo, uno de los más sorprendentes llega para cerrar el mes de la mejor manera.Por esta razón aquí te decimos cómo y a qué hora podrás ver los fantásticos meteroritos en el cielo nocturno. ¿Estás listo para pedir un deseo?Para irte preparando busca el lugar con menos contaminación lumínica que conozcas y ubica desde ahora la constelación de Acuario en el cielo. Volteando tu mirada hacia el este no será muy difícil lograrlo.De tal modo que, a finales de julio y principios de agosto, las Delta Acuáridas aparecen brillantes en el cielo nocturno muy cerca de la constelación de Acuario cuando irrumpen en la atmósfera terrestre.Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, y aquí te decimos cómo podrás verlas.Para encontrarlas solo deberás voltear al este, localizar la constelación de Acuario y mantener fija tu mirada en el cielo. Debes prestar mucha atención, pues no sabes en qué momento podrás apreciar los destellos pasando por el cielo.Para disfrutar el fenómeno astronómico bastará con voltear tu mirada al cielo y no será necesario el uso de telescopios ni binoculares; sin embargo, para vivir una mejor experiencia sigue las siguientes recomendaciones: Recuerda evitar todo lo que te sea posible la contaminación lumínica y evitar mirar hacia la luna, para que puedas apreciar el mayor numero de meteoritos pasando por los cielos.Información de Milenio