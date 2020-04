Cómo y cuándo ver la temporada 3 de Dark en Netflix

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La serie alemana Dark es considerada una de las mejores series originales de la plataforma, principalmente por su guión intrigante y controversial. Se estrenó en 2017 y este 2020 presentará su tercera temporada.



La serie fue creada por Bran Bo Odar y Jantje Friese.



Está protagonizada por Louis Hofmann (Jonas), Karoline Eichhorn (Charlotte), Jordis Triebel (Kathrina), Maja Schone (Hannah), Oliver Masucci (Ulrich) y Andreas Pietschmann (The Stranger), entre otros.



La historia se centra en una ciudad alemana donde la desaparición de dos niños empieza a revelar oscuros secretos de todos los habitantes del pueblo. Sin embargo, habrá giros inesperados con saltos en el tiempo para generar una historia tan oscura y escalofriante como reflectiva.







¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Dark en Netflix?



La tercera temporada de la serie llegará a la pantalla de Netflix el próximo 27 de junio de 2020.



Día y horario de estreno de Dark Temporada 3



Argentina - 05:00 AM

Chile - 04:00 AM

Venezuela - 04:00 AM

Colombia - 03:00 AM

México - 03:00 AM

España - 10:00 AM

Estados Unidos - 01:00 PT / 04:00 ET



Con información de Spoiler Bolavip