Compañerito de Fátima le escribe conmovedora carta

Escuchar Nota

“Para Fátima con cariño, no te preocupes porque el que te hizo daño lo pagará tarde o temprano se hará justicia”, escribió el estudiante de primaria.

Esta carta la escribió un compañero de la escuela de #FatimaCecilia "Para Fátima con cariño, no te preocupes porque el que te hizo daño lo pagará tarde o temprano se hará justicia" pic.twitter.com/EwH5j7gi2D — ¡Ya es Noticia México! (@YaEsNoticiaMx) February 20, 2020

Ciudad de México.-por lo que uno de sus compañeritos de la primaria le escribió una carta.La cuenta de Twitter “Ya es noticia” publicó una imagen en la que se ve la carta que escribió su compañero y junto a ella se encuentra una veladora, por lo cual, se podría definir que el escrito se encuentra en el altar que le pusieron a Fátima en su casa.La carta le prometía justicia a Fátima y el pequeño le pidió que no se preocupara., pero no por el terrible crimen que cometieron contra la niña de 7 años, sino por el delito de cohecho, es decir, soborno.Lo anterior, porque el juez encargado del caso no ha emitido las ordenes de aprehensión correspondientes para que los supuestos culpables comiencen a tener un juicio por el feminicidio de Fátima.