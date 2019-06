Compañeros ‘acarician rodillas’ por pitar finales: árbitro

Con el campeonato de Tigres terminó el Torneo de Clausura 2019 de la Liga MX y la carrera del árbitro Francisco Chacón. Después de 20 años dictando justicia sobre el terreno de juego anunció su retiro, pero dejó una última "bomba" que cimbró a su gremio."Siempre existe quién se gana las cosas sobándole el lomo a alguien. Acariciándole la rodilla o hasta otra parte", expresó en entrevista con Azteca Deportes.Chacón no pudo cerrar su carrera de más de 400 partidos pitados en el fútbol mexicano con la final. La Comisión de Árbitros que dirige Arturo Brizio optó por César Arturo Ramos Palazuelos como central.Con ese precedente y sin mencionar nombres, Chacón le dio un duro golpe a sus compañeros."A mí siempre me correspondía ganarme las designaciones dentro del terreno de juego, cosa que siempre hice. La gente que no se las gana ahí, se las gana haciendo favores, porque seguramente no les alcanza con lo que hacen en el terreno de juego", agregó.