Comparan a joven que nació con una pierna con lampara de Pixar; ésta fue su reacción

Ayer alguien me dijo que me parecía a la lámpara de Pixar y pues.... pic.twitter.com/8Kc2Cq7ah1

Que bueno saber que los he hecho reír y que los he motivado con mis videos. Pero lo que más me alegra saber es que de algún modo, estoy contribuyendo a la comunidad con diversidad funcional. Es hora de visibilizar a la comunidd, eliminar estigmas, prejuicios y el “ay bendito”.