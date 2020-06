Comparan a Salma Hayek con Diego Boneta por fotografía de FaceApp

Escuchar Nota

“¿Qué piensan? ¿Habría sido guapo de haber sido hombre?”, escribió en su publicación que ya cuenta con más 370 mil ‘me gusta’ y recibió muchos comentarios en los que alabaron su belleza y otros que compararon su transformación con el actor mexicano Diego Boneta, ya que muchos de sus seguidores comentaron que se parecía al protagonista de Luis Miguel, la serie. Mientras que otro les recordó a Javi Noble, de Nosotros los nobles; al actor Antonio Banderas y Johnny Deep.



“Eres Diego Boneta. Guapa, guapo”, “En la primera foto es @diego en la versión de Luismi”, “Y llegó Salma a humillarnos a todas ja,ja,ja. La mujer y el hombre más guapos”, “Siento que hasta le das un aire con Luismi”, son algunos de los comentarios que recibió la actriz mexicana.



Con ustedes, Petra Soledad pic.twitter.com/1CvAF5oFFK — Pedro Sola (@pedrosola) June 17, 2020

.-En los últimos días,, a pesar de los señalamientos sobre que puede afectar la seguridad y la privacidad de sus usuarios. Los resultados han maravillado a miles de fanáticos como Aislinn Derbez, quien demostró lo parecidos que son la familia Derbez y Maribel Guardia, que dejó con la boca abierta a sus seguidores.En la primera, sus cejas se ven delineadas, y su cabello está peinado con mucho volumen, mientras que en la segunda lleva barba., lo que de inmediato le trajo comentarios comparativos, como que se parecía a Reese, de Malcolm in the middle; su semejanza con el actor estadunidense Zac Efron. Mientras que la actriz se comparó con su hijo Nicolás.El conductor de Ventaneando,, sin embargo, algunos internautas lo relacionaron con la chef Betty del programa MasterChef.se subió al tren, pero él no utilizó la aplicación FaceApp sino que bromeó con sus seguidores sobre que todos en la familia Derbez se parecen al compartir una foto de su hija Aislinnn.Información por Milenio