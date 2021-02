Comparece amigo de hermano de AMLO para entrar al TFJA

Escuchar Nota

"Mi pregunta tiene que ver con el conflicto de interés, don Joel. Hemos nombrado a muchas personas con militancia partidista. Es clara la participación de usted en este movimiento que gobierna actualmente, lo cual no me preocupa; pero sí me preocupa la cercanía con el ex Presidente Municipal Ramiro López Obrador que tiene serios problemas con su cuenta pública", observó la parlamentaria.



.- Amigo de, el abogadofue propuesto por elcomo candidato para el cargo de Magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ().El aspirante al cargo compareció este lunes ante comisiones dely, tras reconocer su amistad con el hermano del Presidente, aseguró que se excusaría de participar en caso de que los líos dellegaran a laSobre la figura de, también ex, pesan señalamientos de desvíos millonarios. La entonces diputada federal panistalo señaló por el proyecto Macuspana XXI y otro de la auditoría estatal, que acreditó un faltante de más de 48 millones de pesos en esa alcaldía.De acuerdo con un video que en su momento circuló profusamente en redes, el abogado protagonizó un escándalo después de que fuera detenido por conducir en estado de ebriedad.Cuestionado por la senadora panista, el abogado aseguró que si llegara a la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el caso dese excusaría del mismo.aludió también al "incidente" que protagonizó, pero al abogado no se refirió al escándalo.Tras aclarar que se había deslindado "hace rato" deaclaró que, sobre los señalamientos que pesan en su contra, resultaría "obvio" que tendría que excusarse, "y no sólo en el caso desino en el de cualquier otro asunto en donde pudiera haber una amistad. Tendría que declararme impedido para actuar".En defensa del abogado tabasqueño se manifestó la senadora morenista, quien deploró que las comisiones se convirtieran "en tribunales de la inquisición para hacer preguntas sobre la vida privada" de los comparecientes. "Exijo respeto, respeto a los derechos humanos", dijo.reviró y aseguró que no le había faltado al respeto al abogado. "Él me puede contestar si tiene o no conflicto de interés por esta situación", dijo.Junto con el abogado, compareció tambiénse apartó de la terna propuesta por elen razón de que busca la candidatura al