Comparó los cólicos con un raspón de rodilla

Hay muchas cosas que nunca podrá experimentar un hombre, como por ejemplo, dar a luz o padecer cólicos menstruales.Aunque lo primero para muchas es una bendición, lo segundo ninguna mujer lo disfruta pues no es nada agradable.Este síntoma se caracteriza por dolores en el abdomen y espalda, desde leves hasta severos. Además pueden involucrar náusea, diarrea, dolor de cabeza y mareos.Son causados por contracciones del útero a medida que la sangre sale.Algunas mujeres tienen cólicos tan fuertes que las compresas calientes y los medicamentos que se venden sin receta no mejoran el dolor y tienen que acudir con un especialista.Aunque, como te dijimos al principio, los hombres jamás podrán saber qué se siente, un internauta aseguró que es peor un raspón de rodilla.Sí, en serio, no estamos bromeando. El usuario @_sargee afirmó lo siguiente:Hasta que una mujer sienta esto (raspón de rodilla), no quiero oír nada sobre dolores menstruales”."Cuando tenía 8 años me quemé las rodillas con el césped. 20 años después aún tengo la cicatriz. En la escuela me enterraron una espina en la espalda. Me he fracturado el pulgar, quemado, y más. Y así ninguno de esos dolores se compara al de los dolores menstruales, que me han hecho desmayarme antes. Disculpa que seas un tonto"."El dolor menstrual es como que alguien te apuñale con un cuchillo en el estómago, pues uno de nuestros órganos está literalmente matándose durante una semana en una especie de parto. Pero claro. Quemarse las rodillas es peor”.