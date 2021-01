Comparte joven pianista su pasión por la música

Escuchar Nota

"Siempre el piano ha estado aquí. Cuando era chiquito lo veía, era una atracción; como que me decía 'tócame'. Empecé con el violín a los 2 años y lo cambié por el piano a los 6. El piano y yo somos uno mismo", dice en entrevista el joven músico, sentado ante su instrumento.



"No tengo como tal maestro de composición. Ha sido todo ir aprendiendo sobre obras anteriores; vas agarrando callo", dice el joven, asiduo a los conciertos de la OFUNAM y la Sinfónica de Minería, amante de la fotografía, los libros y practicante de taekwondo.



"Es la única manera de lograr las cosas: la perseverancia, la constancia. Nunca darse por vencido".



Al terminar la primaria, pidió a sus padres que lo dejaran, lo que le ha dado mayor tiempo para dedicarlo a la música. Pero el quehacer musical del joven pianista no se limita a la interpretación; ha escrito hasta ahora obras sinfónicas y música de cámara, disponibles en Spotify y en su propio sitio ( www.rodrigolandaromero.com ). Durante el confinamiento, al relajarse su calendario y ritmo de viaje, pudo dedicar más tiempo a esta vertiente y su catálogo ha crecido: publicó seis álbumes en Spotify en 2020 y trabaja en un musical cuyo destino, ambiciona, sea, con una trama en proceso de la que prefiere no adelantar detalles, pero deja saber que transcurrirá en París. Pero, además de pianista y compositor, es un. Por segundo año consecutivo, para el cual los interesados deben enviar una pieza corta para piano solo, de dos a tres minutos de duración, antes del 31 de enero. La obra ganadora del primer lugar será interpretada y grabada por el pianista, quien además compondrá seis variaciones para piano y orquesta sobre el tema, para ser publicadas como álbum en y otras plataformas digitales en noviembre. Un premio especial del jurado, dotado por, será entregado este año. En su primera convocatoria, recibió aplicaciones de prácticamente todos los continentes. La clave de lo conseguido hasta ahora, dice, es la constancia.