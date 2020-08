Comparte Mendoza Jr. su hazaña con la Nave Verde en el 2009 y 2010

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Faltan días para que los Saraperos de Saltillo celebren una década de la más grande hazaña en sus 50 años de historia, el anecdótico bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol obtenido en 2010, y uno de sus artífices, el cerrador Mario Mendoza Jr., lo recuerda como uno de los momentos más relevantes de su trayectoria sobre el diamante.



A 10 años de la gloria, el oriundo de Navojoa, que defendió la casaca de la Nave Verde del 2005 al 2012, recordó algunos pasajes que distinguieron a esa temporada en particular, desde levantarse del 1-3 ante los Diablos Rojos del México en playoff, el juego sin hit ni carrera del “Dany” Rodríguez, y la consumación de la segunda Copa Zaachila el 16 de agosto del 2010.



“Fue histórico, bellos y tremendos recuerdos que uno los lleva en el corazón, sobre todo de esa bonita afición que estaba tan ansiosa por esos campeonatos, es algo inexplicable en ese momento el haber conquistado después de tanto tiempo, ya eran varios años que nos quedábamos cerca y no poder llegar a la cúspide que uno quería, entonces es algo muy bonito recordar esos momentos”, declaró.



Mario Mendoza fue relevante en esa postemporada, al rescatar tres juegos de cuatro oportunidades y abrir el juego posterior al sin hit del “Dany”, que los puso en la antesala a la gloria. Momentos que cimbraron al Madero y más en ese juego final ante Pericos, donde una lluvia de carreras selló el título.



“Desde un principio el juego se fue abriendo y eso te da margen de disfrutar desde temprano, en esos momentos yo estaba de cerrador del equipo y me estaba quemando por lanzar. Recuerdo que le dije al “Tío” José Mercedes que me diera chance de tirar la última entrada, me dijo que no, que lo dejara disfrutarlo porque podría ser su último partido, fue una algarabía y una fiesta”.



Hubo cambios importantes en el roster verde en comparación en los que se coronaron un año atrás, salidas como la de Hernando Arredondo y Nelson Teilón fueron fuertemente criticadas; sin embargo, Mario Mendoza Jr. destacó que ese equipo, comandado por Orlando Sánchez, tenía algo que las otras novenas no tenían:

carácter.