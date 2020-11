Comparten charla con Dios en streaming

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Imagina lo que le dirías a Dios si el día menos pensado pudieras hablar con él por teléfono. Pues eso es lo que le pasa a Max, personaje protagónico de la obra Aguántame que Estoy Rezando, que ofrecerá esta tarde una función online, a través de la plataforma de Ticketmaster Live.



La puesta en escena está a cargo de Rubén Córdova, quien a través de la charla entre Max y el Supremo busca incentivar al público a reflexionar a través de la comedia sobre varios aspectos que han inquietado al ser humano a través de la historia, sobre todo en un momento tan crítico como lo es la actual pandemia que golpea a México y al mundo.



“La historia yo la escribí y se trata de este personaje, Max, que tiene uno de los peores días de su vida, y cuando llega a su casa recibe una llamada de Dios y en la plática que tienen Max le cuestiona muchas cosas como por qué permite que la gente sufra. No es una obra religiosa, lo que buscamos es que la gente pueda cuestionarse acerca de la relación que tiene con esa fuerza superior en la que crea”, refirió Córdova, para quien llevar este proyecto al streaming ha representado un reto, pues ha tenido que hacer ajustes con el fin de mantener la esencia del montaje que anteriormente ha presentado en diferentes escenarios de la capital del país.



“Me siento afortunado de poder contar estas historias a pesar de la situación por la que estamos pasando, aunque en un inicio yo no me sentía muy convencido de hacer teatro en streaming, pero luego nos dimos cuenta de que había que adaptarnos y seguir adelante, sobre todo porque de esta manera podíamos llegar a mucho más público”, externó.



Aguántame que Estoy Rezando se pregunta el por qué de las acontecimientos, de la vida y de lo que sucede actualmente en el mundo con el Covid-19.



La puesta en escena inicia a las 18:00 horas y el acceso tiene un costo de 172.50 pesos.