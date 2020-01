Comparten foto de Irina Baeva toda golpeada

"De ninguna manera por lo menos de nuestra parte a existido cualquier tipo de rivalidad, ni de enojo, ni de jamás ella vino a decirme nada, ni yo le respondió, eso si queremos que quede de alguna manera claro, lejos estoy de intervenir de la vida personal de absolutamente nadie...", dijo Vanessa.

Varios fans dequedaron asustados en redes sociales, luego de ver una foto de la actriz sentada en el piso, con uncausando alarma pues pensaron que había tenido un fuerte accidente.La foto de la rubia la cual fue publicada por una fan page alcanzó más de 420 likes, además de varias preguntas sobre qué fue lo que le pasó a la novia de, pero después se supo que fue parte de una escena de la telenovela,"Hay eso no me gusta", "Hasta así se mira linda", "Entre mujeres haciéndose daño", "¿Qué pasó @famsotobaeva", escribieron algunos internautas por la foto, pero tiempo después se percataron queestaba caracterizando una escena más del exitoso proyecto.Recordemos que hace unas semanas se había dicho quese pelearon por que la rubia no toleraba ver a su colega con, por lo cual le reclamó y es que los tres trabajan en la misma novela aunque esta semana desmintieron dicho rumor.Por si fuera poco Irina estuvo en el ojo del huracán hace un tiempo por ser la supuesta responsable del divorcio de, con quien sí se ha enfrentado públicamente.Con información de Debate