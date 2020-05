Comparten lo que tienen: vecinos se unen ante Covid-19 en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El humo sale de la estufa de leña en donde la señora Juana María pone a cocer las primeras tortillas de masa, en la casa de su vecina Lupe, llevó unos huevos que pusieron sus gallinas para compartir, así lo han hecho desde que comenzó la cuarentena, se juntan para cocinar, cada una pone lo que tiene y utilizan el mismo fuego para ahorrarse el gas, pues la crisis económica les ha pegado fuerte, ya que en la planta donde trabaja les dieron descanso obligatorio.



“Nos juntamos, ahorita como está todo nos cooperamos entre todos, porque yo trabajo en una empresa de costura, pero nos descansaron y nos pagan nomás la mitad”, comentó doña Juana María que vive junto a su esposo e hijo.







Guadalupe y su esposo son comerciantes de mercados ambulantes, pero ya tiene más de un mes sin vender por la contingencia sanitaria, se han quedado sin ingresos, y no saben hasta cuando tengan un mejor panorama, por ahora la solidaridad es lo que les permite alimentar a sus tres hijos de 6, 8 y 11 años.



“Nos juntamos desde que comenzó todo esto, pues ahorita no podemos trabajar desde hace dos meses; nosotros vendemos pulseras, anillos y todo eso, pero ahorita no podemos”.



Al lado de la mesa los niños juegan, están contentos, no tienen idea de la severa crisis que enfrentan sus padres, una pequeña comenta que en ocasiones les llevan leche y pañales. Las madres de familia con una sonrisa intentan ocultar su mirada que muestra incertidumbre al no saber cuándo podrán volver a trabajar para asegurar el sustento.



La señora Lupe y Juana María, vecinos del quinto sector de la colonia Morelos, al igual que otros colonos del lugar recibieron con gusto platillos con comida caliente que ofrecen benefactores y que Grupo Zócalo distribuye.