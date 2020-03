Adela, Rebecca y Susana comparten en Saltillo sus reglas para ser chingonas

Escuchar Nota

la cantante, visitaron el teatro Fernando Soler de Saltillo.Cada una a su estilo, desplegó su historia y el manifiesto de, pero también como madres, hijas, esposas y mujeres.recordando sus glorias en el camino de la belleza, el modelaje y su relación con Ricky Martin, hasta llegar a lo que actualmente se dedica, a una asociación que ayuda a pacientes con cáncer en México.quien se plantó en el escenario con un entallado vestido rojo y golpeando el piso con un látigo, provocando que el teatro se encendiera.conoce al público coahuilense, aunque aseguró que desde hace tiempo no visitaba la entidad debido a que dos exgobernadores la vetaron por sus críticas en contra de ellos.Con su inteligencia y seducción, Susana Zabaleta no calló sus comentarios políticos;debido a su ascendencia judía por parte del padre; y reseñó a la sociedad coahuilense, que al verse reflejada en la narración de la soprano, no paraba de reír., quien se describió como una mujer a la que no le gusta el ejercicio, que es adicta al trabajo y la cual ha pasado, sobre todo en los últimos años, por problemas de salud y laborales que la han fortalecido.Con su particular forma de narrar,una mujer egipcia que no pudo hacer una carrera universitaria y que fue discriminada en México por ser madre soltera.Al final, las tres protagonistas de la puesta en escena, bailaron al ritmo de la cumbia,el divertido ejercicio de confesión que realizaron en eta ciudad.Antes de abandonar el escenario delconvocaron a las mujeres presentes a que se sumen a la marcha feminista del 8 de marzo.Asimismo recalcaron la importancia de que paren sus labores al día siguiente