Comparten video de los RBD ensayando para reencuentro; critican a Maite Perroni

"No desayunó Maite o qué", "Que practique más Maite", "Obviamente no se van a mover como antes", fueron algunos de los comentarios que recibieron en Instagram.



.-, miembros de la exitosa banda, afinan los últimos detalles para su reencuentro virtual que realizarán en honor al legado musical de la agrupación. A unos días del esperado concierto, se filtró un video de los ensayos; sin embargo, los internautas señalaron que no todos los cantantes han practicado suficiente la coreografía.El usuario de Instagram @chamonic3 compartió el video en el que se aprecia a los cuatro integrantes depracticar la coreografía de su popular canción, pero algunos fans comentaron quetuvo varios errores al momento de realizar los pasos de baile.​En el clip se observa a los artistas formados en una especie de pirámide, a los extremos, mientras quese encuentran al centro.Los cuatro miembros que estarán en el reencuentro ejecutan los mismo pasos de baile, pero en uno de los giroscomete un error y casi choca contra, además algunos usuarios señalaron que la cantante no está coordinada y luceal bailar.No obstante, algunos fans comentaron quepara el concierto, el cual se llevará a cabo el próximo el 26 de diciembre comoHace unos días, Anahí compartió una fotografía en Instagram en la que posa a lado de sus compañeros de la banda. Todo apunta a que la instantánea se tomó durante los ensayos de RBD.Dicha imagen ya suma más de 850 mil "me gusta". Cabe mencionar que Dulce María, quien acaba de convertirse en madre, y Poncho Herrera no formarán parte del reencuentro.Información por Milenio