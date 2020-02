Compartirán policías y bomberos academia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El alcalde Manolo Jiménez Salinas garantizó que en este año iniciará la construcción del Instituto de Capacitación Policial, el cual podría compartir instalaciones con Bomberos.



El Edil reconoció que el Instituto de Capacitación para Bomberos y Protección Civil que se ubica en la salida a Torreón no se emplea en todo momento, por lo que podría compartir instalaciones con la Policía Municipal.



“Ese lo vamos a construir nosotros con lana nuestra y del Estado, allí no va dinero del Fortaseg, que no alcanza ni para los uniformes. Es sorprendente”, dijo.



Por lo pronto, la generación de cadetes 2020 será capacitado en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Púbica del Estado, que se ubica en Ramos Arizpe.



“Estamos haciendo el proyecto ejecutivo, y cuando lo tengamos listo se licitará. Queremos que el inmueble, el predio del poniente se pueda aprovechar con el área de Bomberos, y que compartan las aulas para que se puedan capacitar, en diferente horario, pero que allí se instruyan los cadetes de la Policía Municipal”, comentó.