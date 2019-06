Competirán sabinenses en Chile

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y por ello que tres estudiantes de la academia de danza aérea Volare de Sabinas, estarán participando en la competencia de danza aérea “Elévate Aerial Championship Latinoamerica 2019”, que se efectuará mañana domingo en Santiago de Chile.Las representantes de la academia Volare de Sabinas, son: Hanna Vega, (97.0 puntos de la categoría Infantil), Regina ábrego Muñoz (94.5 puntos categoría amateur), y Yatzhiry Rodríguez (93.0 Puntos en la categoría amateur), las que pudieron calificar a esta competencia latinoamericana, en el certamen nacional realizado el año pasado en la Segunda Competencia Nacional Aérea en San Luis Potosí, San Luis Potosí.Cabe mencionar que en esta competencia latinoamericana, se dan cita las mejores acróbatas en tela y lira, por ello que la cita será en el teatro Mori de la plaza Vespucio (calle Froilán Roa #7205, de la colonia La Florida). Lugar donde el que quiera presenciar las competencias, deberá pagar doce mil pesos chilenos (338.23) de preventa, y en taquilla quince mil pesos chilenos (422.78).En la mañana corresponderá competir en la categoría Lira (10:00 a.m.), y en la tarde lo harán las de la categoría tela aérea, procedentes las participantes de Ecuador, Argentina, México y Perú.