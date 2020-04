Complace Bronco a Zoé con canción a manera de homenaje

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aplicar el dicho de renovarse o morir ha sido fundamental para la permanencia del grupo Bronco en el gusto del público, al menos esa ha sido la visión de Lupe Esparza, líder y fundador de esta agrupación con más de 40 años de trayectoria.



“Hoy tenemos un Bronco joven, diferente, con la mezcla de la juventud y la experiencia, abiertos a cualquier cosa que compañeros nuestros quieran que estemos”, comentó Esparza vía telefónica con EL UNIVERSAL, desde su casa en Nuevo León, donde pasa la cuarentena debido al Covid-19.

Desde su confinamiento, Lupe y sus compañeros de Bronco estrenarán este jueves a las 17:00 horas "Soñé", que forma parte del disco Reversiones, con el cual se le hace un tributo a la banda mexicana Zoé.



“A veces pienso que no son los tiempos adecuados para lanzar sencillos, por todo lo que estamos viviendo en todo el mundo y en todo México, pero creo que también el alma necesita alegría, necesita música y no podemos renunciar a ella”.







Esta clase de proyectos, reconoce, sacan al grupo de su zona de confort y tiene que ver con el empuje que le dan sus nuevos integrantes, sus hijos José Adán, René, Juan Rosendo y Ernesto Guadalupe Esparza, además de Javier Cantú y Ramiro Delgado Jr.



“Es muy satisfactorio para nosotros ser tomados en cuenta en estos tiempos, diferentes a la época de la ‘broncomanía’ que fueron los 80 y 90; estamos contentos de que aún estemos haciendo ruido, que aún seamos interesantes e importantes para los

compañeros”.



Pero Bronco ha hecho ruido desde que fue invitado al Vive Latino 2017, justo cuando regresó con su nombre original y esto les permitió probar suerte con el público más joven y además rockero.



Lupe también señaló que no tienen problema en colaborar con colegas en diversos géneros.



“Puedo jactarme con mucho orgullo de que no importa el formato que se maneje, muchos han de haber escuchado alguna canción de Bronco en alguna etapa de su vida. Para nosotros eso es importante, estoy seguro que hasta un Plácido Domingo ha escuchado una canción nuestra”.