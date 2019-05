Complica a Ebrard ausencia de Kushner y Pompeo

Los principales interlocutores del Gobierno mexicano con la Administración del Presidente Donald Trump estaban el viernes fuera de la capital de Estados Unidos lo que ha complicado un encuentro en las próximas horas para tratar el amago de aranceles con el Canciller Marcelo Ebrard.De acuerdo con la agenda oficial del Secretario de Estado Mike Pompeo, el principal responsable de la política exterior estadounidense está este viernes en visita oficial a Suiza para luego viajar a los Países Bajos y Gran Bretaña, con su regreso a Washington programado hasta el 5 de junio.Al mismo tiempo, el yerno y asesor principal del Presidente Trump, Jared Kushner, estaba hasta la noche del jueves en una gira oficial por África del Norte y Medio Oriente que lo llevó a Marruecos e Israel y hasta el momento no hay registro público de que haya aterrizado en Washington.Aunque no hay confirmación oficial, según el diario The Daily Mail, Kushner estaría participando todo el fin de semana hasta el domingo en un encuentro del llamado Bilderberg Group en Montreaux, Suiza, con otros 130 altos dignatarios de 23 países para abordar temas de interés global.Desde al menos marzo cuando se encontró en privado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Kushner ha liderado la política de Trump hacia México y ha sostenido al menos dos encuentros oficiales posteriores con Ebrard para abordar justo el tema de control migratorio.La noche del jueves también, el Secretario Interino de Seguridad Interna de EU, Kevin McAleenan, estaba viajando de regreso a la capital estadounidense luego de participar en un encuentro en Ciudad de Guatemala donde abordó justamente el tema de los flujos ilegales de migrantes a EU.Al mismo tiempo, el Secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, y la Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kim Breier, estarían a punto de salir rumbo a El Salvador a donde acudirían a la toma de posesión este sábado 1 de junio de Nayib Bukele como Presidente de ese País.Originalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había confirmado esta semana la asistencia de Ebrard a la toma de posesión de Bukele pero hoy mismo el Canciller mexicano aseguró que encabezaría una delegación de funcionarios que saldría hacia Washington este mismo viernes.De acuerdo con los horarios de los vuelos de llegada a la capital estadounidense, lo más pronto que el Secretario Ebrard podría aterrizar en la capital sería alrededor de las 21:40 horas usando vuelos con escala desde la Ciudad de México, lo que hace improbable un encuentro oficial hoy mismo.