Complica Covid-19 la salud de Mateo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mateo tiene fibrosis quística en los pulmones por lo que permanece en una estricta cuarentena, ya que con su patología sería más fácil contraer Covid-19 y no lo resistiría. Mateo es un pequeño guerrero de 1 año 7 meses y que ahora enfrenta su más grande batalla.



“Por indicaciones del neumólogo, Mateíto no puede salir de casa y debemos extremar precauciones, ya de por sí pacientes con fibrosis quística batallan todos los días para no contraer bacterias o virus que andan en el aire, explicó su mamá Vanessa Hinojosa, quien llamó a la sociedad a quedarse en casa para no extender los contagios del Covid- 19.



La situación se complica para la señora Hinojosa, quien es el sostén de la familia, que se completa con su otra hija de 8 años; la madre tiene que cuidar a Mateo todo el día y sus ingresos los obtiene vendiendo algunos artículos que le regalan, por lo que las compras anticipadas en esta cuarentena no son opción en su hogar, además está a punto de terminársele la medicina llamada Creon, que sirve a Mateo para generar enzimas que su páncreas necesita y por si fuera poco la fundación Lagrimitas Saladas, dónde lo consultan y apoyan, suspendió las actividades y consultas por la contingencia.



“Estamos bien complicados con la situación de él, porque ya se nos acabaron los medicamentos, solo me quedan para le día de hoy. La cita es el día lunes en el IMSS para que me entreguen algunos medicamentos, no todos, otros los tengo que comprar”.



Es por ello que Mateo necesita la ayuda de los saltillenses de buen corazón, pues su situación se ha agravado ante el peligro del Covid-19, así que si usted tiene la posibilidad de apoyar con efectivo, desea comprarle la medicina que le falta, donarle despensa o gel antibacterial, comuníquese al teléfono 844 359 6670 o al 4 38 18 00 extensión 102.